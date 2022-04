A Xunta lanza unha nova edición do concurso 'Eduemprende' para fomentar o espírito empresarial entre os estudantes

A Xunta de Galicia publicou esta semana no Diario Oficial de Galicia a convocatoria do concurso 'Eduemprende Idea 2022', unha iniciativa que busca potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado dos ensinos de FP, deportivas ou de artes plásticas e deseño. O certame, segundo explican nun comunicado, enmárcase no Plan de emprendimiento no sistema educativo de Galicia Eduemprende e conta coa participación da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, a través do Igape, e da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. O plan de emprendemento ten como obxectivo estratéxico a implantación na comunidade educativa da cultura emprendedora, e comprende actuacións de apoio ao alumnado con espírito emprendedor, para a posta en marcha de proxectos viables e para a creación de ideas innovadoras de negocio "co fin de crear as condicións para que poidan prosperar as iniciativas de negocio e as capacidades emprendedoras en Galicia". Os que desexen participar deberán achegar coa solicitude unha ficha dos integrantes do grupo (mínimo de dous e máximo de catro), un proxecto de empresa, un resumo executivo do proxecto e un vídeo presentación do mesmo. Toda a información pode consultarse na páxina web dos premios, na que tamén se publicará a relación de persoas admitidas. Premiaranse o tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade, unha dirixida a ciclos de grao superior e outra a ciclos de grao medio. En calquera caso, nas dúas modalidades as ideas empresariais premiadas contarán coa posibilidade de incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, co asesoramento técnico do Igape e unha dotación económica de 3.000 euros (1º premio),2000 euros (2º premio) e 1000 euros (3º premio).