A Xunta reclama actuacións "urxentes" na A-6 e advirte das dificultades que suporía esperar a outono

SANTIAGO. EUROPA PRESS. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade reclamou ao Goberno que leve a cabo actuacións "urxentes" para minimizar o impacto do colapso do viaduto de Ou Castro --Veiga de Valcarce (León)-- da A-6, xa que advirten as posibles dificultades que entrañaría dilatar unha solución alternativa ante o empeoramento das condicións meterológicas que se produce na zona a partir de outono. Así figura nunha carta remitida este luns pola conselleira do ramo, Ethel Vázquez, ao secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Xavier Flores, na que inclúe unha modificación dunha das propostas elaboradas pola Xunta para o tráfico en Pedrafita do Cebreiro (Lugo).

Na súa misiva, Vázquez lamenta a "falta de avances" no esclarecemento das causas do derrube, a elaboración dun cronograma para a solución definitiva para reconstruír o viaduto e a solución provisional ao tráfico na zona que sexa compatible co tránsito de vehículos especiais. Segundo a conselleira, a "falta dunha alternativa viable" á mobilidade de transportes especiais "pon en perigo 4.000 empregos" en Galicia, ademais de entrañar "risco" de que se deslocalicen empresas. Ademais, clama contra o impacto sobre a poboación de Pedrafita, xa que a travesía da localidade padece o paso de "uns 10.000 vehículos ao día, cunha importante parte de tráfico pesado".

ALTERNATIVAS DO GOBERNO. Neste sentido, a consellería defendeu a proposta alternativa presentada na reunión mantida o pasado 30 de xuño entre o propio secretario xeral e os gobernos de Galicia e Castela e León, na que o Executivo central informou da opción elixida para mellorar o tráfico na zona a través da habilitación de máis quilómetros de autovía en dobre carril para ambos os sentidos. Con todo, a Xunta considera que esta e a outra alternatia levada á reunión polo Goberno (a apertura do túnel de Pedrafita para o sentido Madrid) consiste en medidas "de mínimos, das que se derivaba unha responsabilidade e un esforzo técnico e económico tamén mínimos". "A única para a que se expuxo un prazo concreto consiste tan só en habilitar unha rampla para un paso de mediana entre calzadas da A-6, o que representa case unha actuación de conservación cun importe económico menor, que non debería supor nin 100.000 euros de custo", engade a conselleira na súa carta sobre a proposta da Administración central.

Así as cousas, defende que a primeira das alternativas da Xunta "sería a óptima, posto que permitiría enlazar de modo sinxelo para o tráfico a N-VIN e a A-6 antes dos túneles de Pedrafita" e censura que o ministerio "non se molestar se en tentar evolucionar tecnicamente" esta proposición despois de sinalar como inconveniente a altura dos noiros. "Todos sabemos que en enxeñaría este tipo de intervencións singulares teñen marxe para ser afinadas, tanto en canto a trazado en planta e alzado como con sistemas construtivos que reduzan o risco, como pode ser a execución por bataches con sostemento que garanta a estabilidade dos noiros", argumenta Ethel Vázquez, que adxunta á súa carta un novo documento técnico que "afina e axusta" a proposición da Xunta. "O esforzo técnico neste momento e a rapidez na toma de decisións é crucial, xa que se debe aproveitar o verán para executar unha solución provisional que permita a circulación de transportes especiais e evite a travesía de Pedrafita. Entrar no outono equivalería a dificultar a obra enormemente polo empeoramento das condicións meteorolóxicas", conclúe a súa misiva a conselleira.