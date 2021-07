A Xunta reclama ao Goberno maior participación das CCAA no deseño de medidas para o reto demográfico

despoboamento. A Xunta de Galicia reclamou ao Goberno central que abra ás comunidades autónomas as axudas para deseñar e pór en marcha as medidas para superar o reto demográfico e loitar contra o despoboamento.

Así o informou a Consellería de Política Social nun comunicado e así o recollen as alegacións presentadas ao documento elaborado polo Executivo nacional, no que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións para loitar contra o despoboamento.

No documento non están incluídas as comunidades pluriprovinciais como posibles beneficiarias das axudas, pero si as uniprovinciais, os concellos, deputacións provinciais e forais, cabildos e consellos insulares e comarcais, mancomunidades de municipios e entidades privadas e con fins sociais.

O Goberno galego sostén que deixar ás comunidades de máis dunha provincia fóra do proceso, “tanto como beneficiarias como na súa condición de valoradoras, carece de xustificación”.

“As comunidades realizan unha función fundamental no ámbito da loita contra o despoboamento e o reto demográfico, exercendo a miúdo en exclusiva competencias clave neste ámbito e impulsando desde hai anos proxectos pioneiros neste campo”, insiste a Xunta.

Ademais, o documento enviado ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico advirte de que hai que ter en conta que moitos concellos, afectados gravemente pola perda de poboación, “carecen da capacidade para impulsar por si mesmos” proxectos respecto da demografía.“Isto débese precisamente á súa reducida dimensión, que os sitúa en inferioridade de condicións respecto doutros municipios de maior entidade”, recalca Política Social.

As alegacións recollen tamén a solicitude do Executivo galego de “incrementar” a composición proposta polo Goberno estatal para a Comisión de Valoración. e. press.