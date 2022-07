A Xunta reclama un ditame ao Consello Consultivo sobre a transferencia de Costas

Vigo. O día de onte o presidente autonómico mantivo unha reunión coa Confederación Mar-Industria Alimentaria acompañado da conselleira de Medio Ambiente Ángeles Vázquez, e a conselleria do Mar, Rosa Quintana. No acto, Alfonso Rueda indicou que a Xunta solucitará un informe independente ao Consello Consultivo de Galicia “para reforzar a súa demanda ao Estado da tranferncia inmediata das competencias de xestión do dominio público máritimo-terrestre en territorio galego”.

“Non nolas poden negar”, indicou a conselleira de Medio Ambiente sobre as competencias de xestión, que tamén criticou que o Plan Estratéxico do Goberno se elaborase sen consultar nin aos sectores afectados nin ás Comunidades Autónomas.

Dende a Confederación Mar-Industria Alimentaria recoñecen “a fonda preocupación” do sector debido aos plans do Goberno Central no tocate á protección de costas, segundo indicou o presidente Juan Manuel Vieites. Asemade, reiterou que calquera proposta por parte das administracións “debera ser acordada co sector” e amosou o seu apoio á pretensión da Xunta de obter as competencias en Costas.