A Xunta traballará nun protocolo de reactivación en apoio ao ocio nocturno

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, reuníronse onte con representantes do lecer nocturno galego, a raíz do descontento que provocou entre o sector o novo peche decretado a partir do pasado luns, para tratar de evitar novos abrochos da covid-19.

A intención por parte do Goberno galego era “escoitar” as súas demandas e inquedanzas. Por parte do lecer nocturno, Luís Diz, presidente de Galicia de Noite, con máis de 170 asociados, destacara tamén en declaracións a Europa Press que o obxectivo era solicitar axudas ante unha situación que todos eles definen como “crítica”. Segundo remarcou, tamén, o xerente da Sala Pelícano, “a clave” para lograr a viabilidade de milleiros de negocios co actual panorama é a concesión de axudas, porque, de non ser así, “moitos quedarán no camiño”.

Tras a reunión, a Xunta de Galicia e os empresarios de ocio nocturno traballarán nun protocolo de reactivación para cando a situación sanitaria permita a reapertura dos locais. Foi unha das decisións acordadas onte no encontro con representantes do sector. Ese protocolo incluirá as condicións e as fases nas que se producirá esa reapertura.

Na reunión tamén participou o conselleiro de Economía, Emprego e Industria en funcións, Francisco Conde e representantes da Consellería de Sanidade, da Dirección Xeral de Emerxencias e Interior e da Dirección Xeral de Comercio. Tanto a Xunta como os empresarios coincidiron en que os locais deben abrirse cando sexa sanitariamente seguro.

Ademais, a Administración autonómica comprometeuse a estudar que as terrazas destes locais podan empezar a funcionar antes da reapertura do seu espazo interior, cumprindo en todo caso as mesmas condicións e horario de peche que teñen as de bares e restaurantes, ao igual que ocorreu durante o proceso de desescalada. A Xunta tamén estudará xunto aos representantes do sector as vías de financiamento dispoñibles.

O peche dos establecementos de ocio nocturno, isto é discotecas, salas de baile e bares de copas, é unha medida que se tomou no conxunto de España polo Ministerio de Sanidade, en coordinación coas comunidades, para conter o avance da pandemia.

sanidade insta a extremar as medidas nos prostíbulos Por outra banda, o Ministerio de Sanidade instou onte ás comunidades a extremar as medidas acordadas para frear a transmisión do covid nos prostíbulos, nos que tamén rexen os mesmos controis esixidos noutros tipos de ámbitos e establecementos. O ministro de Sanidade, Salvador Illa, solicitou este mércores ás rexións “extremar las medidas acordadas para tratar de evitar la transmisión del virus en otros ámbitos como el del ocio nocturno”, informaron fontes do Ministerio. Cabe recordar que son as comunidades as que teñen as competencias para poder pechar ou limitar o horario dos prostíbulos.