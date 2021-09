A Xunta ve erros da Fegamp sobre a Lei da auga

A Xunta de Galicia aclarou este sábado que a alegación presentada pola Federación Galega de Municipios e Provincias sobre o impacto da Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga no recibo aos cidadáns está baseada en cálculos erróneos e, polo tanto, carece de verosimilitude.

Así, a simulación de cobro formulada pola Fegamp resulta, a ollos do Goberno galego, dunha aplicación equivocada das tarifas previstas para os diferentes treitos de consumo. Ademais, suma taxas excluíntes entre si. Polo tanto, os incrementos de cobro que se aventuran son falsos.

Neste senso, dende o Executivo de Alberto Núñez Feijóo destacan que o anteproxecto de Lei de mellora de xestión do ciclo integral da auga propón un modelo tarifario de aplicación unicamente nos casos nos que as localidades decidan, voluntariamente, solicitar que a Xunta asuma a xestión da depuradora municipal.

“Naqueles concellos que decidan continuar coa xestión da instalación por parte da administración local non se aplicará ningunha modificación sobre a denominación das tarifas”, destacaron mediante un comunicado remitido aos medios, indicando no mesmo que para aqueles que si “decidan encomendarlle a xestión dos seus servizos á Xunta, a Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga non leva aparelladas novas taxas aos usuarios nin un incremento, simplemente unha reordenación das que xa existen”. “As taxas que cobraban antes os concellos por os servizos que agora encomendan a Aguas de Galicia pasarán a ser autonómicas”, engadiron.

Nos concellos nos que xestiona xa a depuradora, Augas de Galicia recada por este servizo unha taxa denominada “coeficiente de vertedura”. O anteproxecto de Lei establece a modificación dese imposto por un chamado “canon de xestión de depuradoras”, cunha denominación máis acaída ao servizo prestado. É “un gravame equivalente á taxa de depuración que teñen o deber de cobrar os concellos que xestionan de forma directa a súa depuradora”.

Así, os municipios nos que o Goberno autonómico asuma a xestión de sectores de colectores de saneamento recadará o canon correspondente á prestación dese servizo, polo que xa non poderá cobrar o concello. Polo tanto, din, non é axeitado sumar nos termos en que o fai a Fegamp ambas as taxas para “a simulación de cobro que formula”.