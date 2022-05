A Xustiza amplía a prestación por maternidade a 32 semanas a unha familia monoparental en Galicia

A CORUÑA. EUROPA PRESS. O Xulgado do Contencioso-Administrativo número 2 da Coruña ditou un auto no que estima o recurso presentado pola única proxenitora dunha familia monoparental e recoñécelle o dereito a ampliar até 32 semanas o período de permiso polo nacemento da súa filla. No fallo difundido polo sindicato USO, o Xulgado determina que os menores de familias cun só proxenitor atópanse nunha situación desfavorable respecto dos das familias biparentales. Contra esta sentenza non cabe recurso e condena en costas á Delegación do Goberno, organismo que denegou a concesión do permiso de 16 semanas correspondente ao proxenitor distinto á nai. É o segundo neste sentido obtido polos Servizos Xurídicos de USO, após o recurso impulsado por LSB-USO-Euskadi acerca da discriminación cara a unha familia monoparental, conseguindo que a xustiza recoñecese o dereito a ampliar o permiso de maternidade en 10 semanas adicionais. A demandante foi nai en agosto de 2021. Por resolución da Delegación do Goberno, recoñecéuselle o dereito ao permiso de nacemento e coidado do menor, sendo ela a única proxenitora e constituíndo así unha familia monoparental. A traballadora gozou do seu permiso de agosto a decembro de 2021.

En outubro do mesmo ano, presentou un escrito á Delegación solicitando, que se lle concedese tamén o "permiso do proxenitor diferente da nai biolóxica", regulado no artigo 49 c) do RD Lexislativo 5/2015 (EBEP), cunha duración de 16 semanas, ao reunir todos os requisitos legais e regulamentarios para o seu recoñecemento, por ser familia monoparental, establecidos en numerosos pronunciamientos da orde xurisdiccional social. Con todo, a solicitude foille denegada. A actora interpuxo demanda contra esa resolución, solicitando que se ditase sentenza pola que se lle recoñecese o dereito ás prestacións acumuladas por nacemento e por coidado durante 32 semanas, das cales xa lle foron recoñecidas 16.

Na argumentación, esgrímense razóns de discriminación cara ás familias monoparentais e trato contrario aos dereitos do menor.

EVITAR A DISCRIMINACIÓN DO MENOR. Lourdes Pedrazuela, secretaria de Políticas Sociais, Igualdade e Formación de USO, móstrase satisfeita co recoñecemento xudicial deste dereito, xa que "reducir o permiso por maternidade/paternidade a 16 semanas ás familias monoparentais supón unha discriminación fronte ás familias que están constituídas por dous proxenitores". "Do mesmo xeito que en ditas familias, o menor ten dereito a coidados durante 32 semanas, tense que tratar de forma igualitaria ao fillo da familia monoparental, constituída por unha soa nai ou pai. Desta maneira, o menor ten as mesmas oportunidades de coidado polo mesmo período de tempo", esgrime.