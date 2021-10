Abanca, Renault e Hijos de Rivera califican a los fondos Next Generation de oportunidad de oro

··· Coincidencia plena, no en vano era una mesa empresarial, de que la formación debe acompasarse a las necesidades del tejido productivo, con más relevancia de los perfiles tecnológicos que no encuentran hoy las compañías. Tanto en FP superior y grados universitarios, como en los cuadros medios de técnicos. Dijo Juan Carlos Escotet que “el talento es un activo estratégico para cualquier país o empresa”, junto a la tecnología, de ahí la importancia de digitalizar los procesos. No sólo en las empresas, también en una administración que no puede ser analógica. Apuntó que “es la 1a vez que van a convivir tres generaciones, ‘boomer’, X y millennials, con expectativas distintas. Fátima Báñez destacaba los tres objetivos de la UE: “Que los jóvenes tengan empleo, garantizar formación y no dejar a nadie atrás. Hay políticas de cohesión social, pero las empresas son el puente necesario, porque crean inversión y oportunidades”.