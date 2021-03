Abel Caballero pide al PSdeG una reflexión profunda

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios, Abel Caballero, ha vuelto a marcar hoy distancia con la actual dirección del PSdeG. En una entrevista en la Cadena Ser con Angels Barceló, ha considerado que el Partido Socialista en Galicia tiene que hacer una reflexión profunda sobre su futuro en el próximo congreso. Dijo, en este sentido, que no puede ser que en Vigo el PSdeG alcance el 70 por ciento de votos en las elecciones municipales y se quede en tan sólo el 32 % en las autonómicas . Caballero insistió en la necesidad de reflexionar por qué les supera el BNG y dijo que el partido en en Galicia debe decidir si su línea de actuación es la más adecuada. Dicho esto, el regidor, como hace habitualmente, recordó que él estaba en la ejecutiva federal en Madrid, en la Femp y en la alcaldía, y que, por lo tanto, no está centrado en la política autonómica.

Tras las elecciones autonómicas en Cataluña, el alcalde de Vigo, uno de los dirigentes con mayor peso político en Galicia, ya dejó claro su criterio al al apostar por seguir en Galicia el “modelo político” de Salvador Illa, el ex ministro de Sanidad y candidato a la presidencia de la Generalitat. Entonces, el regidor dijo que “cuando llegue el momento” en Galicia debería elegirse a un candidato “en función del liderazgo y el respaldo social”. “Es un modelo de acción política sobre el que conviene reflexionar”, dijo un día después de las elecciones en Cataluña, alimentando el debate que en aquel momento se abrió tímidamente en Galicia coincidiendo, dos semanas antes antes, con el archivo del caso Garañón, la causa que obligó al lucense José Ramón Gómez Besteiro a abandonar la secretaría xeral del PSdeG y su carrera política. “Hay que presentar a los mejores candidatos y no vale solo la parte de apoyo orgánico (...). Es el modelo que a mí me gusta, las candidaturas tienen que integrar a referentes sociales y los partidios tienen que pensar en los cidadanos, no solo en las estructuras orgánicas”, dijo Abel Caballero.