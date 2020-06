Aberto o prazo para solicitar o voto por correo

A solicitude de voto por correo para as próximas eleccións autonómicas do 12 de xullo poderá realizarse de forma telemática desde este luns até o próximo 2 de xullo a través da páxina web de Correos.

Segundo precisou o operador de servizo postal e paquetería nun comunicado, a solicitude poderá efectuarse mediante firma electrónica e a través de sistemas de identificación, como o certificado de persona física recoñecido polo Goberno e o Documento Nacional de Identidade electrónico (DNI-e). Deste xeito, búscase protexer a saúde dos votantes e o persoal de Correos.

Adicionalmente, os electores poderán realizar a súa petición de voto de forma presencial nas oficinas de Correos. Esta solicitude debe ser cursada polo elector, salvo en caso de enfermidade ou discapacidade que o impida e que estea acreditada mediante certificación médica oficial, o que permitirá que outra persona autorizada realice a petición.

Así, os electores deberán acreditar a súa identidade no momento de formular a solicitude na oficina postal. O prazo para realizar esta solicitude de modo presencial tamén finalizará o próximo 2 de xullo.

Así mesmo, a identidade do votante será comprobada cando se realice a entrega da documentación electoral do voto por correo no seu domicilio, o que terá lugar a partir do 22 de xuño. Para iso, verificarase o DNI, o pasaporte ou o permiso de condución do elector e anotarase o número do documento identificativo. Así, notificarase a recepción de sobres e papeletas, aínda que non será imprescindible que o votante firme a entrega.

Ademais, o elector poderá entregar ao carteiro os sobres electorais cumprimentados no momento da súa recepción, despois do que recibirá un xustificante acreditativo do depósito do seu voto, o que permitirá evitar que se desprace a unha oficina de Correos.

VIGO. EUROPA PRESS