Abre al público el nuevo hipermercado Eroski Nigrán

El nuevo hipermercado Eroski Nigrán de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski abre hoy sus puertas al público. Lo hace tras el acto de inauguración oficial de la tienda, que tuvo lugar ayer en el marco de la inauguración del centro comercial Nasas Nigrán, y que contó con la presencia del alcalde del Concello de Nigrán, Juan Antonio González; el director general de Vegalsa-Eroski, Joaquín González; el director de supermercados e hipermercados Eroski, Florentino Vázquez, y el director general de López Real Inversiones 21, Antonio García.



Vegalsa-Eroski continúa así ampliando su red comercial, que pasa a estar conformada por ocho hipermercados -siete de ellos en Galicia y uno en la Comunidad de Castilla y León-, sumando un total de 26.500 m2 de superficie comercial.



“Esta nueva apertura ha supuesto una inversión de más de 4 millones de euros. Una cifra que refleja la apuesta que hacemos por prestar una oferta comercial más competitiva y ambiciosa que responda a todas las necesidades de nuestros clientes”, destacó el director general de Vegalsa-Eroski, Joaquín González, durante el acto de inauguración.



Con un horario de atención al público ininterrumpido de 9:00 a 22:00 horas, y emplazado en el parque empresarial Porto do Molle de la localidad pontevedresa de Nigrán, la atención al cliente del hipermercado está cubierta por un equipo de 74 profesionales, de los cuales 64 son de nueva incorporación, fruto de la apuesta de la compañía por la generación de empleo estable y de calidad. Los otros 10 puestos corresponden a traslados de trabajadores de otras tiendas de la compañía.



Apuesta directa por el producto fresco y de proximidad

Con la apertura de este nuevo hipermercado, la empresa refuerza su compromiso con los productos frescos locales, la sostenibilidad y la atención personalizada en las secciones de carnicería, pescadería, frutería, charcutería y panadería. Además de contar con secciones de frescos con venta asistida, dispondrá de servicios de valor como máquina de zumo recién exprimido, cortadora de pan y de bacalao, servicio a domicilio, compra online con opción de clic and drive, seis cajas rápidas con sistemas de auto-checkout, gasolinera con los mejores precios y un parking propio de 163 plazas cubiertas dentro del área comercial Nasas Nigrán.



Los clientes podrán encontrar en este centro 30.830 referencias de alimentación y no food en una sala de ventas de 3.770 m2, de los cuales 1.214 m2 estarán dedicados a productos frescos, cocina lista para llevar, congelados y producto ecológico. Entre las características más destacadas de esta última sección, se encuentra la venta a granel de productos como las legumbres, cereales o pastas destinadas a ofrecer a los clientes la posibilidad de realizar sus compras lo más personalizadas posibles.



En lo que se refiere a su oferta de no alimentación, dispondrá de sección de droguería y perfumería, bazar, librería, electrónica, auto, hogar, así como con una sección diferenciada destinada a textil a través de la marca propia MO.

Comida de calidad lista para llevar al alcance todos

Con el objetivo de ofrecer a los clientes soluciones innovadoras acordes a sus necesidades y estilo de vida actual, Velgasa-Eroski apuesta en este nuevo establecimiento por su sección Cocina, donde los consumidores podrán encontrar platos caseros, saludables y a precios competitivos elaborados con productos de proximidad y de temporada.



Los clientes contarán con una amplia variedad de productos para diferentes ocasiones o necesidades, tanto para desayuno, comida, merienda o cena. Además, podrán comprar los productos para consumir en el establecimiento, que cuenta con un espacio específico con mesas, sillas y demás medios necesarios con un aforo de 50 personas; o también en formato take away para consumir fuera del hipermercado.



Esta propuesta de valor como sección se completa con un equipo de 4 personas, que además de preparar los platos desde primera hora también estarán dedicados a atender personalmente a los clientes. De forma complementaria, también estará disponible la opción de libre servicio para ofrecer a los clientes un servicio flexible, ágil y cómodo.



El modelo comercial “Contigo”

Este nuevo hipermercado está adaptado al modelo comercial “Contigo” que se caracteriza por ofrecer una gama especialista en alimentos frescos, por su apuesta por los productos locales, la atención personalizada y el ahorro en la cesta de la compra diaria con el programa de fidelización EROSKI club.



En el modelo “Contigo” están presentes también de forma transversal los compromisos de Vegalsa-Eroski con el fomento de la salud y sostenibilidad, caracterizándose sus establecimientos por su atractivo comercial diferencial, por ser tiendas de nueva generación y por una relación próxima con los clientes.



Además, en línea con las tiendas ecoeficientes de la red comercial de VegalsaEroski, este nuevo hipermercado cuenta con medidas de eficiencia energética

tanto en iluminación, con la instalación de luces led, como de climatización y frío en los murales y mostradores, a través de la automatización y monitorización de las instalaciones. Todo ello permite una gestión más eficiente en toda la tienda, reduciendo en un 35% el consumo energético y disminuyendo las emisiones de CO2 respecto a una instalación tradicional.



A la hora de realizar sus compras, los clientes podrán utilizar las tarjetas Visa, 4B y Red 6000 así como la tarjeta de fidelidad Eroski Club y Eroski Club ORO con la que acumulan un descuento directo del 4% de sus compras.

Sobre Vegalsa-Eroski

Vegalsa-Eroski cuenta en Galicia, Asturias y Castilla y León con 281 establecimientos entre propios y franquiciados bajo las marcas comerciales Hipermercados y Gasolineras Eroski, Eroski/Center, Autoservicios Familia, Cash Record, Eroski/City, Aliprox y Rapid. Su estructura comercial en Galicia se extiende por las 4 provincias gallegas y cuenta con una moderna plataforma de mercancías generales, situada en Sigüeiro, A Coruña, dotada con tecnologías logísticas de última generación, además de las plataformas

de productos frescos de A Coruña y centros de redistribución en Vigo y Ourense. Por su parte, la división de Autoservicios Cash Récord de VegalsaEroski cuenta con un mapa comercial compuesto por 18 centros distribuidos homogéneamente entre Galicia y Asturias, con fáciles y rápidos accesos en áreas empresariales con buenas comunicaciones