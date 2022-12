Acalorado debate no Parlamento entre PP e oposición polo galego

Santiago. A lingua falega voltou ser onte motivo de desputa e críticas no Parlamento de Galicia, nun rifirrafe entre o PPdeG e a oposición.

O deputado do Partido Popular de Galicia, Moisés Rodríguez emprazou aos deputados do BNG, na súa quenda de intervención con motivo dunha proposición non de lei do Bloque, a abandonar “a súa burbulla independentista” en materia lingüística, e acusou os seus parlamentarios de “atacar” a aquelas persoas “que queren ser plurilingües e que non sucumben ao nacionalismo galego”.

A réplica a estas acusacións veu por boca da parlamentaria do Bloque Nacionalista Galego, Mercedes Queixas, que culpou ao Goberno autonómico, presidido por Alfonso Rueda, de “camiñar cara ao monolingüismo en castelán”, unha denuncia que vén de longo por parte da formación.

“Non existe un proxecto político que teña como obxectivo a restitución da igualdade para a lingua galega na nosa sociedade”, sostivo Queixas.

Pola súa banda, o deputado do PPdeG dirixiuse ao BNG para reprochar aos seus representantes que “falan de consenso lingüístico pero piden a derrogación do decreto do plurilingüísmo: incrible”, indicou Rodríguez, que censurou a visión “pesimista, negra e escura” dos nacionalistas galegos nesta materia.

“En Galicia non hai conflicto lingüístico”. Nesta liña, o deputado do PPdeG convidou os deputados nacionalistas a tentar “conectar coa maioría da xente que pensa que en Galicia non hai conflito lingüístico, e que cren que o galego e o castelán poden convivir perfectamente”. Na súa opinión, “convivencia e cordialidade lingüística, e bilingüismo cordial, sen imposicións”, indicou.

Rodríguez afirmou que na comunidade autónoma de Galicia existe a “cordialidade lingüística fronte ao espírito negacionista do BNG”, apostilou.

A representante do BNG na defensa da iniciativa

parlamentaria, Queixas, in-cidiu en que “todos os da-

tos -estatísticos- son nega-

tivos para a lingua galega”.

“Só unha opción é válida: parar, reflexinar, avaliar e actuar desde a intelixencia e desde a respecto; e, desde o consenso social, reverter derívaa cara a un proxecto de política lingüística que realmente sexa positivo para o noso idioma”, apostilou.

“Dá que pensar que un Goberno néguese a cambiar esta política cando todos os indicadores reiteran que imos mal, porque parecería que esta perda claramente contrastada de galegofalantes é o resultado que se buscaba” engadiu.

“Non é posible vivir en galego”. Pola súa banda, deputada socialista Noa Díaz sentenciou que “non é posible vivir en galego” en ningún ámbito, “nin no educativo, nin no xudicial, nin no sanitario,...”, afirmou.

Díaz alertou das “graves consecuencias” á súa entender das políticas do PPdeG no ámbito da lingua galega e emprazou a “derrogar dunha vez por todas” o decreto do plurilingüismo, que non parece ter xa absolutamente ningún sentido”, á vista de datos estatísticos de diferentes entidades e organismos