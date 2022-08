Accesibilidade e lecer no campamento específico ‘Natureza xunto ao mar”

Bergondo. O campamento ‘Natureza xunto ao mar’, específico para persoas con discapacidade, acollerá ata finais de mes a 30 participantes de entre 19 e 50 anos, que desfrutaran dun verán accesible repleto de actividades. Esta iniciativa, organizada pola Xunta, reicbiu onte a visita do director xeral de Persoas con Discapacidade, Fernando González Abeijón, que salientou a alternativa de conciliación que supón esta actividade para as persoas con discapacidade e as súas familia. Do mesmo xeito, tamén fixo fincapé en que estes campamentos específicos, que ofrecen 200 prazas ao ano, contan con actividades completamente adaptadas coas que os usuarios gozan do seu tempo de lecer e fortalecen as súas habilidades e relacións sociais. Concretamente, dende o luns pasado que comezou o campamento, os e as participantes xa puideron desfrutar de actividades na praia, como xogos na area ou navegar en kayak.

Estas prazas en campamentos específicos súmanse a outras 100 reservadas nos campamentos xerais, sendo un total de 300 nesta campaña de verán, que segundo comunican dende a Xunta, é a maior da historia do Executivo. Asemade, o resto de actividades tamén garanten a cobertura das necesidades de adaptación oportunas.