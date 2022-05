Accións en máis de 58.000 hectáreas para previr lumes

O presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, avanzou este xoves, na rolda de prensa do Consello, a posta en marcha do Plan de prevención de incendios que, dotado con máis de 33 millóns de euros, actuará en máis de 58.000 hectáreas e en case 5.800 quilómetros de pistas; ademais de levar a cabo a construción de máis de 110 novos puntos de auga e a mellora dos 4.750 existentes.

Na súa intervención, Feijóo explicou que un dos obxectivos deste plan preventivo é anticiparse aos incendios forestais ou que, no caso de que se rexistren, a súa propagación sexa a menor posible. Asemade, entre as súas finalidades específicas están as de limitar a potencialidade dos grandes incendios forestais (GIF), elaborar a cartografía necesaria para planificar as actuacións preventivas con maior eficiencia ou deseñar infraestruturas preventivas correctamente dimensionada e mantela en bo estado de conservación. Trátase tamén de xestionar a biomasa forestal en zonas estratéxicas mediante técnicas silvícolas axeitadas e de fomentar accións silvopastorais e pasteiros.

Outros dos propósitos pasan por desenvolver un plan de queimas prescritas, avaladas polos técnicos do Centro de Investigación Forestal de Lourizán, co fin de reducir a biomasa en lugares estratéxicos. Tamén, por crear un visor en que se rexistre a cartografía de todas as redes de faixas existentes e outras actuacións preventivas e o seu mantemento, entre outros.

A concienciación da poboación sobre o risco que supoñen os incendios forestais e os seus impactos negativos é outra das finalidades do plan, que incidirá sobre todo na poboación rural e tamén na comunidade educativa. Así mesmo, trátase de regular o uso do lume polos cidadáns en función do risco esperado e de manter informados os habitantes do rural, así como de colaborar coas administracións e organismos implicados na prevención de incendios, coordinando as actuacións para lograr unha maior efectividade das medidas.

Este plan –que estará vixente ata que se aprobe o de 2023– estrutúrase en dous grandes bloques. Por un lado, a programación de medidas e accións dirixidas á poboación e, por outro, as centradas no territorio. As primeiras teñen que ver, por exemplo, coa sensibilización da poboación escolar. Así, están previstas un total de 304 charlas, 16 en cada distrito forestal, dirixidas a estudantes de diferentes niveis, que serán impartidas por axentes ambientais e técnicos. Nesta mesma liña, tamén se prevén accións de formación dirixidas á poboación rural, así como campañas de difusión en medios de comunicación. Neste apartado tamén se inclúe a regulación do uso do lume, os labores relacionados co borrador do anteproxecto de lei integral contra os incendios ou o desenvolvemento do Centro integral para a loita contra o lume de Toén (Ourense).

Por outro lado, o segundo bloque deste plan preventivo céntrase nas medidas dirixidas ao territorio galego. Neste amplo apartado intégranse por exemplo as relativas á vixilancia do cumprimento das obrigas de xestión da biomasa tanto nas faixas primarias (de estradas e vías férreas) como nas secundarias (as máis próximas ás vivendas) e nas terciarias (de camiños, pistas e devasas en terreo forestal, fundamentalmente).

En relación coas faixas máis próximas ás vivendas, o plan integra, entre outras accións, as vinculadas ao convenio de colaboración subscrito coa Fegamp e Seaga para a protección das aldeas. Así, ponse en valor o feito de que xa estean adheridos ao acordo o 87% dos municipios galegos (273 en total), así como de que xa estean elaborados 259 plans municipais antiincendios (representan o 95 % dos concellos adheridos) e un total de 178 plans aprobados (o 67 % dos elaborados).

No plan contémplanse todos os datos relativos a superficies de actuación tanto en parroquias priorizadas como non priorizadas dentro deste convenio, así como as execucións subsidiarias previstas, os labores en vías de titularidade municipal, nos perímetros de alto risco de incendios e, como novidade, en varios concellos piloto: Carnota, As Nogais, Cualedro, A Gudiña, Lobios, Monterrei e Gondomar. Neles se está a limpar a totalidade do perímetro. A maiores, recóllense as iniciativas veciñais realizadas ou planificadas e as actuacións mecanizadas previstas.

Este plan preventivo integrarase no Plan de prevención e defensa contra os incendios forestais (Pladiga 2022) que, como é habitual, está previsto aprobar antes do inicio da tempada de alto risco de lumes, que se iniciará o vindeiro 1 de xullo.