Aceptan la condena por engañar a 35 personas con un trabajo en el HULA

Lugo. Tres personas acusadas de estafa al ofrecer trabajo en el Hospital Universitario Lucus Augusto (HULA) a cambio de dinero han aceptado penas de un año, en el caso de dos de ellas, y 15 meses de prisión, la tercera, en el marco del juicio señalado para este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

Los condenados son un hombre y una mujer lucenses de 53 y 54 años, y otra mujer de Pontevedra de 48, que en un principio se enfrentaban a penas de hasta seis años de prisión ,e indemnizaciones de hasta 291.500 euros. Los hechos sucedieron en 2008. Según el relato de la Fiscalía, “los tres acusados, puestos de común acuerdo y guiados por un ánimo de lucro ilícito, idearon un plan para obtener dinero de particulares a cambio de la supuesta obtención de un puesto de trabajo en el HULA de Lugo, que se estaba construyendo por entonces”. 35 personas habrían sido estafadas por este procedimiento y los acusados lograron casi 300.000 euros fruto de llevar a cabo el hecho ilícito.

Miguel Fernández Freire, abogado de uno de los tres acusados, confirmó ayer que “se acordó una pena de doce meses de prisión para los acusados de Lugo y una pena de 15 meses para la otra acusada” de Pontevedra.

Asimismo tendrán que satisfacer “una pena de multa de tres meses, a razón de seis euros diarios” o, lo que es lo mismo, en torno a los 540 euros. Según el letrado, el resarcimiento de las responsabilidades civiles, supuso un atenuante para la consecución de un acuerdo con las acusaciones particulares y en la medida de lo posible, con la propia fiscalia.

Por otro lado, el letrado también señaló que los tres acusados comentaron entre sus conocidos y personas más cercanas, el conocimiento que tenían con respecto a dicha oferta de las plazas de trabajo en el HULA, no teniendo en ningún caso la intención de obtener ningún tipo de beneficio, ni con ánimo de perjudicar a nadie, pero si con la intención de hacerles un favor a las personas implicadas. Los tres procesados no entrarán en prisión, al tratarse de penas que no superan los 2 años de carcel. X.H