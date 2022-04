Acuerdo para mejorar la atención en Galicia a refugiados ucranianos

Los tres partidos con representación en el Parlamento de Galicia reslograron ayer ponerse de acuerdo en torno a una proposición no de ley impulsada por el BNG para mejorar la atención a los refugiados que llegan a España huyendo a la guerra en Ucrania. Si la Xunta atiende a las recomendaciones del Parlamento, se creará en Galicia una oficina de apoyo, asesoramiento y acompañamiento de personas refugiadas y demandantes de asilo que lleguen a la comunidad gallega con el fin de facilitar información y acompañamiento a las personas migrantes en esta situación.

En el texto acordado en comisión por los grupos parlamentarios, además, se insta a la Xunta a trabajar “de manera coordinada con el Gobierno de España en materia de migración y política exterior” para, por una parte, “reclamar del Gobierno del Estado la dotación de recursos extraordinarios a disposición de las comunidades autónomas y las entidades locales de tal manera que se repartan de forma solidaria los esfuerzos para ofrecer una correcta atención a las personas desplazadas”, así como a “promover su integración social y facilitarle el acceso al empleo”.

El tercer punto de la iniciativa defendida y negociada por Olalla Rodil insta a “continuar trabajando desde la coordinación con el Gobierno de España en el plan de acogida para personas refugiadas que contemple, entre otras, medida de apoyo jurídico”, programas socio-laborales, educativos, medidas de apoyo psicosocial, “con especial atención a colectivos vulnerables como mujeres, personas con discapacidad y menores de edad”. Todo ello, se indica en la iniciativa, “en coordinación con las comunidades autónomas” que, una vez aprobado, “será desarrollado e implementado por la Xunta en el ámbito de sus competencias”.

En la defensa de esta iniciativa, que contó con el respaldo de los tres grupos, Rodil recordó que cuatro millones de personas ya abandonaron su país tras la invasión militar rusa en Ucrania y Galicia necesita una política de acogimiento con medios materiales y humanos.

El único diputado que no votó en esta comisión, ninguna de las cuatro iniciativas presentadas, todas ellas de la oposición, ha sido el popular Diego Calvo, que presidía la misma, de la que no forma parte, en ausencia de su presidenta, Corina Porro.

Interpretaciones complicadas. El parlamentario, tras la votación de la segunda proposición no de ley, relativa al Observatorio gallego contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, aclaró que decidió “no votar”. “No por nada, no por la iniciativa”, ha afirmado, para puntualizar que justificaba su decisión por estar “en época de interpretaciones complicadas”. Con todo, su decisión no ha afectado al sentido de voto de su grupo.