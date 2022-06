Agaca certifica la recesión en 2021 de todo el agro en Galicia

Las cooperativas agrarias de Agaca celebraron en Compostela la 34 edición de su Asemblea Xeral en la que participaron como invitados el actual director general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Agustín Herrero, a punto de jubilarse, y de su sucesor en el cargo, Gabriel Trenzado, que informó sobre los Ecoesquemas de la PAC.

La asamblea aprobó las cuentas anuales y resultados de 2021 con normalidad, pero con “cierta desilusión a la hora de presentar el resumen de la Memoria de Actividades, dada la imagen desfavorable para el agro gallego por la escalada de precios de los costes de producción, imposible de trasladar a la cadena alimentaria “por la posición oligopolista de la gran distribución”, denuncian, pese a ser calificados como esenciales durante la pandemia.

Leche y carnes sufrieron un pésimo año de rendimientos económicos soportando una situación inflacionista espectacular donde cada partida de gastos se vio incrementada. En el caso de los fertilizantes más que duplicada.

“Todo incrementó sus precios –explican en un comunicado–: las materias primas de alimentación animal y los piensos; en consecuencia, la luz, carburantes, el hierro y los materiales básicos de las instalaciones a reponer, los fertilizantes, hasta los salarios del personal contratado, los servicios técnicos, el transporte...”, todo se encareció.

A finales de 2021 algunos precios de alimentos comercializados por las granjas gallegas comenzaron una leve recuperación, “desigual”, con dientes de sierra y “nada estables a medio plazo”. la leche y las carnes siguen siendo, junto a algunos productos de huerta como las lechugas, productos reclamo de la gran distribución, para los que “desarrollan estrategias de banalización de los productos consentidas por las autoridades”.

Un año más, apuntan, de pérdidas claras de rentas por la política económica impuesta por los oligopolios de la distribución que provocó una caída de rentas y de márgenes económicos netos, esperando por una legislación efectiva que impida “la tradicional destrucción de valor que practican los últimos eslabones de la cadena. El porcino, apuntam, fue el subsector que proporcionalmente más renta perdió, duramente castigado por las caídas de las exportaciones a China y la carestía bruta de los costes de producción. La avicultura tuvo un mal año, en especial tras el encarecimiento de los piensos, mientras el conejo se mantuvo más estable, aunque castigado por lo mismo. El vacuno de carne recuperaba precios prepandemia, pero los costes de producción acabaron, también, por hundir su rentabilidad.

O vacún de carne de Galicia é un sector que necesita de urxencia cambiar, pois son varios anos en declive continuo, con prezos que non acaban de despegar. Ademais, preocupa que os prezos dos animais da IXP Ternera Gallega reduciron a achega de valor ao resto de animais. Urxe xerar valor para frear o declive produtivo do sector. Por iso, no ano 2021 o vacún contribúe á redución de rendas medias da gandería.

A produción e comercialización de viño viuse inicialmente afectada pola pandemia a causa das caídas de vendas na restauración. Con todo, o 2021 pasará globalmente coma un dos mellores anos do sector de viño de Galicia: houbo axilidade comercial na resposta á crise que pronto atopou na alimentación, e mesmo na exportación unha vía de escape que minorou os efectos económicos perversos da pandemia. A mediados de ano comezaba a escasear viño galego nos mercados nacionais e internacionais, o que animou os prezos de venda. Ao final, para o sector do viño (con gran presenza de cooperativas) podemos afirmar que foi un bo ano onde melloraron os prezos de comercialización, tanto da uva como do viño. Subiron os custos (laborais, dos fertilizantes, a reparación de parras, luz...), porén, a mellora dos prezos de venda do individuo viticultor e da adega compensaron suficientemente o incremento dos custos. Ademais, 2021 foi un ano de boas colleitas, polo que globalmente o crecemento das rendas medias do sector foi importante.

Na produción de horta, que leva varios anos en cifras globais positivas, o 2021 tamén foi favorable: melloraron lixeiramente os prezos medios (arredor do 4%) e as producións, provocando unha compensación coa escalada de custos de produción. De media estabilizáronse as rendas de explotacións produtoras, o que supón un bo resultado se o comparamos co doutros sectores.

O subsector de flor e planta viva, que tivo un ano 2020 tan malo coma os sectores gandeiros máis afectados, mellorou substancialmente no ano 2021, acadando os niveis previos á pandemia e, aínda que os custos subiron, as entidades produtoras puideron acercarse ás rendas do ano 2019, despois dun ano 2020 totalmente desastroso en termos económicos.

O mel manifestou un comportamento globalmente positivo no exercicio pero segue estando atacado e perseguido polas diferentes pragas de difícil control (vespa velutina...) e que reduce os volumes agardados.

Destaca o excelente traballo desenvolvido polas cooperativas de subministración e servizos: fábricas de penso, almacéns de venda de alimentación, fertilizantes, plásticos..., así como as cooperativas con prestación de servizos ás persoas socias: servizos veterinarios, agronómicos, seccións de crédito, de maquinaria etc.

Estas cooperativas, sempre vinculadas cos sectores produtivos, tiveron unha actividade e un exercicio difíciles pois deberon afrontar a escalada de prezos internacionais. Hoxe, o sector agroalimentario galego é coñecedor da importancia que supón dispoñer dunha rede de empresas ao servizo de gandeiros e gandeiras que fomentan a competitividade e a redución dos custos de produción. Sen esta rede de empresas cooperativas os custos de produción nunca serían os máis reducidos do Estado. Ben é certo que no 2021 tivemos unha campaña forraxeira con incremento de producións e de calidade, que resultou clave para conter, aínda que sexa un pouco, a escalada dos custos de produción nas granxas, especialmente as de vacún.

O ano 2021 foi un ano de recesión global de rendas no agro galego, ante a forte escalada dos custos de produción. Con relación á evolución da renda media de profesionais da agricultura e da gandería galega, esta foi claramente negativa en relación á media dos do resto de España onde hai moita máis presenza agraria que gandeira. Por tanto, concluímos que o 2021 foi un mal ano para o agro galego, claramente peor que o 2020, pola escalada de prezos dos custos de produción que resultaron imposibles de trasladar á cadea alimentaria pola posición oligopolista da gran distribución e pese a ser cualificados reiteradamente coma esenciais durante a pandemia.