Agasallos de Compostela

En verbas da estadounidense Alice Morse Earle, “o día de onte é historia, o de mañá é un misterio e o de hoxe é un agasallo, por iso se chama presente”. Sobre agasallos versan precisamente estas liñas, en particular, sobre a capacidade que, baixo a atenta ollada do Apóstolo, tivo, ten e terá a nosa cidade para obsequiar de xeito inesquecible a todos os que a visitan ou nela habitan, estudan ou traballan. Compostela é historia viva, presente apaixonante e futuro intrigante por descubrir.

Ás innumerables xoias arquitectónicas da urbe, que converten cada un dos seus recunchos en pracer para os sentidos, xerando paz, sensación de permanencia, inmutabilidade e atemporalidade, únense moitos outros elementos que aportan movemento, cambio e actualidade.

Sexa cal sexa a motivación, camiñar para reafirmar ou fortalecer a fe, viaxar ao noso interior máis profundo ou mesmo satisfacer as nosas inquedanzas científicas, académicas ou laborais, a busca persoal atopa sempre resposta en Compostela.

En moitas ocasións, esta resposta supera as expectativas que tiñamos antes de emprender a marcha, facendo que o esforzo do camiño teña pagado a pena. Sen importar a pendente da vía percorrida, as caídas durante a viaxe, ou o cansazo acumulado, sabemos que o agasallo está agardando xusto detrás do outeiro que xa se albisca.

Moitos dos que somos composteláns de adopción chegamos á cidade para iniciar os nosos estudos universitarios. Eran aqueles momentos cheos de incerteza pero tamén de ilusión e o primeiro regalo de Compostela foi cumprir o noso desexo de ter acertado na que considerabamos a nosa vocación, que constituiría, non só a nosa ocupación laboral futura, xa presente, senón tamén a nosa máis querida afección.

Os estudantes composteláns reciben, ao longo da súa etapa de formación, agasallos como a satisfacción producida polas boas novas, a capacidade para superarse a si mesmos, a actitude positiva ante as dificultades e o beneficio do esforzo e, en pouco tempo, ven materializada a súa vocación académica.

Tamén, ao igual que todos os composteláns, gozan do obsequio que supón a enorme oferta cultural e social da cidade, chegando ao seu máximo expoñente hoxe 25 de xullo, o día grande de Santiago.

Para os que a peregrinación foi máis alá da etapa estudantil e tivemos a oportunidade de seguir coñecendo o mundo universitario como docentes, continuamos a recibir o presente da aprendizaxe continua, inspirándonos na sabedoría e bo facer de mentores, compañeiros, discípulos e estudantes.

Na sucesión de Anos Santos Composteláns, o actual é, sen dúbida, unha dádiva excepcional, complementando a fórmula de recorrencia que supón unha cadencia habitual de seis, cinco, seis e once anos, agás as modificacións debidas á definición de ano bisesto (divisible por catro, excepto que sexa múltiplo de cen, caso no que se esixe que sexa tamén múltiplo de catrocentos).

Nesta sucesión, se tomamos como instante inicial o ano 1182, deixo para o lector a comprobación de que estariamos xa arredor do termo once ao cadrado! Seguindo con este tipo de números, un cálculo inmediato permite tamén computar os doce ao cadrado anos cumpridos por El Correo Gallego dende a súa fundación en 1878.

Falando de regalos, quero rematar coas verbas do Padre Balta, quen, con moito acerto, sempre nos di que “hai que ser agasallo”. El dá continuo exemplo deste lema con palabras e con obras. Foi todo un regalo que a Divina Providencia o conducise a Santiago hai xa once anos e, agora que o seu camiño se dirixe a terras aragonesas, non podemos evitar sentirnos como nenos a quen lles din que deben ceder o seu agasallo xusto cando o acaban de recibir.

Desexámoslle todo o mellor para esta nova etapa e que todos os camiños o conduzan... a Compostela.