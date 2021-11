“Agora mesmo isto semella unha fuxida cara adiante”

As contas claras e o corazón aberto. Así é como explica Román Santalla a difícil situación que atravesa a súa granxa de gandería para leite, e as do resto de compañeiros do sector en toda Galicia. Vai debullando pouco a pouco as subas do custo que están afogando a súa subsistencia.

Na súa granxa de 230 vacas frisonas, na parroquia lalinenese de Palio, na que é socio co seu fillo, están postas todas as ilusións deste: Álvaro, un mozo de 33 anos, casado, que quere seguir vivindo do campo e da gandería pero que ve como “cada día é máis difícil”, e se atopa “moi, moi preocupado”. Esta crise, que non é nova para el, tócalle a Román no máis importante, a familia, e no medio de vida que elixiu para el mesmo.

AS CONTAS CLARAS. Os Santalla téñennas feitas perfectamente. Os custos disparáronse ultimamente. En primeiro lugar, o combustible. “Nós precisamos do gasóleo a diario, para dar de comer ás vacas, ir buscar a forraxe, ensilar...”, explica Román. O seu prezo subíu arredor dun 30 %. En segundo lugar, a enerxía. “Se antes pagabamos sobre 700 euros ao mes, agora son ata 1.400”.

E tamén van máis caros os piensos. “Entre 5 e 7 céntimos máis o kilo”, indica, e engade que “tiramos da forraxe todo o que podemos, pero temos que darlles pienso para cubrir todas as súas necesidades enerxéticas”. E é que se unha vaca agora consome 12 kilos de pienso ao día... fagan vostede as contas. “Na nosa factura son arredor de 3.000 euros máis mensuales en pienso –explica Santalla– e iso que facemos malabarismos, buscamos un máis barato e dámoslles o mínimo posible”.

E con todo este panorama, o maior problema das granxas leiteiras é que venden a perda o leite que producen. “Por cada litro perdemos 3 céntimos”, asegura este gandeiro de Lalín, secretario comarcal de UPA na comarca do Deza e secretario de Gandería de UPA nacional. Eses 3 centímos poden parecer pouca cousa pero si Román lle presenta as súas contas, con 230 vacas, xa toma outra dimensión. Produce arredor de 120.000 litros de leite ao mes, perdendo 3 céntimos en cada un, 3.600 euros mesuais de perda.

O CORAZÓN ABERTO. As solucións que os Santalla están usando agora mesmo para saír adiante e “intentar sobrevivir” é “vender vacas para carne antes de tempo e buscar financiación”. Aínda que son conscientes de que haberá que pagala, esperan “mellores tempos para facelo”. Con todo, Román Santalla lamenta que “non era esto o que eu quería facer, porque agora mesmo isto semella unha fuxida cara adiante”, pero non teñen outra forma se non queren pechar.

Coñecen na súa casa a moitos que o están facendo, “venden as vacas e a maquinaria porque decidiron non aguantar máis, están marchando”. E, noutros casos, non optan por granxas de vacas, “polo menos no Deza, optan por porcos ou polos”, explica Román.

Non son os únicos que están a vender cabezas para que os meses non sexan tan malos. Normalmente as vacas de leite véndense para carne cando deixan de lactar por idade, porque non quedan preñadas, etc. Isto –“aínda que non é ‘palabra de Dios”, indica Román– ocorre en torno a os 5-7 anos de idade., pero agora están utilizando este recurso antes de tempo, é dicir, cando o animal aínda dá leite. “Págase entre 700 e 1.200 euros por cada unha, dependendo do peso”, indica.

Todo para “intentar saír”, porque son dous socios, Román e Álvaro, pero tamén a muller deste último bota unha man e teñen dous traballadores, un a xornada completa e outro media. “E temos que pagarlles o soldo todos os meses”.

Non se explican o que pasa no sector “A nós o prezo do pienso, do combustible ou da electricidade son os que son, ‘o lo quieres o lo dejas’, pero no sector lácteo non somos capaces de poñer o prezo. Non lle vemos explicación”, laméntase Santalla, que engade que “está tan presionado por todos lados...”.

Todos os indicadores din que o leite ten que subir de prezo, pero non é o caso, e arrastran este problema desde hai anos. “Agora mesmo, este mes, págannos 34 céntimos o litro, cunha lixeira subida pero que non é suficiente”. Os cálculos realizados polos gandeiros cifran un prezo xusto entre 37 e 40 céntimos o litro “para poder vivir del. Para que o sector poida sobrevivir e os mozos queiran seguir”, di Román , recordando o problema do despoboamento do rural, en Galicia e no resto de España.

“Este é un mundo, unha vida, moi sacrificado, 365 días ao ano, madrugando moito sempre. Así que ese prezo para nós permitiríanos vivir con normalidade e incluso cunpouco de alegría, e así non perder estas granxas, os traballos e que o campo non siga vaciando”.

A SUBA DO PREZO NAS CADEAS DE DISTRIBUCIÓN NON SE NOTOU Desde a parroquia de Palio, recoñecen que as cadeas de distribución puxeron da súa parte, “cunha suba de 3 céntimos o litro de leite, hai que recoñecerllo, e aínda que é totalmente insuficiente é un xesto”. Pero o gran problema é que os gandeiros non están recibindo ningún destes centímos.

“Se eses cartos son para repartir en toda a cadea, pero cando chegan a nós as industrias din que os necesitan eles, non recibimos nada. Ese paso adiante que deron as distribuidoras deben dalo agora tamén as industrias, e deixar de quedar co noso”, denuncia Santalla, subliñando que os gandeiros “non queremos salir á rúa, pero é o único que nos queda se queremos facernos oír”.