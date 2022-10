“Ahora yo soy lo primero; luego están los demás”

“Me diagnosticaron cáncer de mama hace algo más de año y medio, a finales de febrero de 2021”, cuenta Natalia Alonso, una joven de 34 años, natural de Ourense. Asegura que para ella el peor día de este largo proceso fue cuando se lo comunicaron. “Es una cosa que a estas edades no se espera. La verdad es que uno no es realmente consciente de que puede pasar por esto”, añade. En su caso no percibió ningún bulto extraño en la mama sino que tenía secreción por el pezón. “Empecé a manchar el sujetador y ahí fue cuando fui al médico. Resulta que ya tenía un tumor de casi cinco centímetros”, recuerda.

Para tratar de reducir su tamaño le dieron primero quimioterapia. Al ser una persona joven desde el Sergas le ofrecieron la conservación de fertilidad. Entre que aceptas esa opción o no pasan varias semanas hasta comenzar con el tratamiento. “Es una decisión que tiene que tomar la paciente, esperar sabiendo que tienes cáncer para tener un futuro y decidir ser madre o decir que no y empezar a curar desde ahora. Yo como me estaba replanteando tener hijos decidí hacerlo y tardé justo un mes en empezar con la quimio”, relata.

Natalia tenía un tumor seno positivo con receptores hormonales. Recibió 16 sesiones de quimioterapia con lo que eso conlleva. “Es un proceso muy largo, cansado, pasas por muchas secuelas, dolores por todos los lados...”, dice. El tratamiento lo recibía en el Servicio de oncología del Hospital Universitario Ourense. “El oncólogo me propuso si quería probar un gorro frío que era para intentar evitar la caída del cabello. Acepté y finalmente no perdí el pelo entero, sólo tenía zonas de calvas pero la contra fueron las horas que tenía que pasar allí”, asegura.

Tuvo respuesta completa a la quimio y el tumor desapareció por completo. Aún así decidieron hacerle una mastectomía, acompañada ya de una reconstrucción inmediata. “Sólo te conservan la piel, te quitan el pezón y la mama en sí”, explica.

Durante el proceso de recuperación en su caso pasó baste dolor durante un mes y lo que más le preocupaba era perder la movilidad del brazo pensando, entre otras cosas, en que le perjudicara para su futuro laboral. “Tengo principio de linfedema, una de las secuelas que le quedan a la mayoría de mujeres que pasan por cáncer de mama. Por suerte yo lo tengo bastante controlado con fisioterapeutas”, manifiesta.

Natalia es profesora de autoescuela,. “Bueno, era”, matiza contrariada. Llevaba cuatro años y medio en ese trabajo. Como también recibió inmunoterapia hasta el pasado mes de agosto, no le dieron el alta médica hasta ese momento. En octubre le tocaba incorporarse al trabajo pero la despidieron. “Creo que me han discriminado por lo que pasé”, considera.

Ahora se plantea cambiar de sector. “El cáncer te cambia la forma de ver las cosas, ves que ya no vas a vivir el resto de tu vida de la misma manera que una persona que no lo haya tenido... Además se suma el miedo de si volverá o no volverá, cuánto tiempo voy a vivir, etc”, destaca. Lo que tiene claro es que quiere trabajar para sentirse ocupada. “No me cierro a nada. Yo quiero ser feliz y vivir lo mejor que pueda”, añade.

Justo la semana pasada le hicieron una mamografía de control con una ecografía, además de tener cita con el oncólogo. Estas pruebas las tendrá cada seis meses durante los próximos dos años. Y además, como está con tratamiento hormonal mínimo le harán controles durante 5 años.

Natalia asegura que en general se ha sentido apoyada por la familia y personas de su alrededor, aunque ha visto de todo. “Cada persona es libre al miedo, entonces cada uno frente a un cáncer reacciona de distinta manera. Hay gente que está contigo todos los días y te apoya y hay gente que no sabe cómo hacerlo y no está o quiero pensar que el motivo es ese”, argumenta.

En este año y medio ha cambiado su forma de priorizar. “He aprendido a no preocuparme por cosas que realmente no son importantes. Yo antes me dedicaba en exclusiva al trabajo y la casa cuando la prioridad es uno mismo”, dice, a lo que añade: “Yo que no tengo antecedentes me pregunto por qué he enfermado. Puedo pensar porque seguramente no he llevado la vida que tendría que haber llevado y no me he cuidado lo suficiente. Antes yo no era la primera ante nadie. Ahora primero voy yo y mis sentimientos, y después los demás”.

compartir lo que ha pasado Natalia es una de las personas que mantuvo contacto con la asociación española contra el cáncer en Ourense. Al principio era un poco reticente a ir, porque le costaba asumir que allí era realmente el lugar donde la iban a ayudar. “Tardé en ir porque no estaba preparada para estar con gente que tuviera cáncer, pero cuando acabé el tratamiento de quimio y me operé me di cuenta de que necesitaba compartir cosas con gente que hubiera pasado por lo mismo que yo y a la vez sentirme comprendida”, relata. En su opinión, “hablar de tu enfermedad con gente que no sabe lo que es pasar por un cáncer, por mucho que quieran entenderte al cien por cien y que lo intenten no van a ponerse en tu lugar”.