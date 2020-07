Alcoa desconvoca la reunión en Lugo con el comité de empresa y se abre a ampliar el plazo de consultas del ERE

La multinacional del aluminio Alcoa comunicó a la Xunta y a los representantes de sus trabajadores que desconvoca la reunión que tenía programada para el jueves con el comité de empresa. Además mostró su predisposición a ampliar el periodo de consultas del ERE con el objetivo de “dotar al proceso de las máximas garantías”. Se abre así a una demanda planteada tanto por sus operarios, como por los Ejecutivos autonómico y central a causa del rebrote de coronavirus que afecta a la comarca de A Mariña lucense, donde se ubica la planta de San Cibrao, en el concello de Cervo.

Informábamos el martes de que problema de la planta de aluminio primario no se arreglaba, en opinión del Gobierno, porque su actual propietario se ha enrocado en el cierre de la factoría y no acepta alternativas. Tanto la ministra de Industria, Reyes Maroto, como el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, indicaban que existe un proyecto industrial y energético viable para el futuro de la instalación fabril, por lo que lanzaban un ultimátum a la multinacional estadounidense para que para pusiese en tiempo muerto el ERE y, de no plantear un plan propio para A Mariña, dar paso a un inversor interesado, entre los que podría estar el grupo Alibérico propiedad de Clemente González Soler, el compostelano radicado en Madrid, cuya empresa ni confirma ni desmiente esta posibilidad.

En cambio Francisco Conde, conselleiro de Economía, Emprego e Industria, reitera que “lamentablemente el Gobierno de España sigue instalado en el inmovilismo”, denunciando que “una vez más tenemos cero compromisos con respecto a los trabajadores y, sobre todo, el intento de no asumir sus responsabilidades como Gobierno”.

Conde argumentó que “todos sabemos que la solución de Alcoa pasa por una solución energética, por lo que intentar trasladar a futuro una solución del precio eléctrico no parece razonable ni responsable hacia los trabajadores”.

“Hay 534 familias esperando por una decisión del por una concreción del precio eléctrico o una intervención por parte del Gobierno, pero éste no hace ni una cosa ni la otra para garantizar la viabilidad de Alcoa”, censuró el conselleiro.

“Estamos ante un Gobierno que simplemente está dejando pasar el tiempo, que no tienen ninguna sensibilidad real con lo que están sufriendo las familias afectadas, estamos abandonados en Galicia ante un Gobierno insensible e irresponsable, porque no puede eludir sus competencias”, indica el titular de Industria autonómico.

“Esperamos una rectificación, una concreción desde el punto de vista del precio eléctrico, seguimos sin tener información sovbre la convocatoria de la segunda subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre, y sin tener información sobre el estatuto de los consumidores electrointensivos. Tampoco sobre las compensaciones por las emisiones de CO2... en definitiva, tenemos la ausencia de un Gobierno que intenta negar la realidad, lo que todos sabemos, que la solución pasa por la concreción de un precio energético estable, ya sea para Alcoa y otras industrias”, apunta Conde. Y sentencia: “lo que no puede trasladar un Gobierno colegiado es que no tiene competencias, son excusas de mal pagador”.