Alcoa: el comité trabaja en las propuestas para proseguir con la venta

en san cibrao. El comité de empresa de Alcoa se encuentra preparando las propuestas que pondrán en común con el Gobierno y la Xunta con el fin de “desbloquear la situación” y continuar con la venta de la factoría. Estas, según señaló el presidente del comité, José Antonio Zan, estarán preparadas antes del próximo día 20 de agosto, fecha que coincide con los “15 días de paz social” planteado por los trabajadores para fijar una postura común con ambas administraciones de cara a lograr la venta de la planta antes del 30 de septiembre.

Zan defendió que si la multinacional no gana dinero con la factoría de San Cibrao es “porque no quiere”, dado que sigue produciendo “al mismo ritmo” de 2019 “que es cuando la empresa bajó la producción en un once por ciento”. “También es verdad que necesitamos que el marco energético sea estable y garantice unos precios competitivos. Meter energías de coste más reducido, pero eso tanto para nosotros como para el resto de ciudadanos”, destacó.

José Antonio Zan recordando del mismo modo que Alcoa lleva 15 años trabajando sin un marco energético y un proyecto energético y que el principal inconveniente y dificultad con la que se encuentra la planta de A Mariña “es el precio del megavatio a la hora de comprarse al por mayor”. e.p.