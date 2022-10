Aldeas modelo participarán en un proyecto que busca un rural sostenible

Santiago. El proyecto ‘Rustik’, enfocado en la transición hacia un rural sostenible, aplicará sus resultados en las aldeas modelo impulsadas por la Xunta en el marco de la Lei de recuperación da terra agraria. Así se confirmó en la primera Asamble General celerada en relación a esta iniciativa en Frankfurt (Alemania) y en la que participó por teleconferencia la directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé. En esta, la comunidad gallega fue seleccionada para poner en marcha laboratorios vivos (living labs) a través de sus aldeas modelo que permitirán comprobar las conclusiones que se alcancen en el período de cuatro años, contando con un presupuesto de cerca de 7 millones de euros.

En cuanto al citado proyecto ‘Rustik’, (Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes), se trata de una iniciativa interdisciplinaria y de ámbito internacional que contará con el trabajo de diferentes investigadores y organismos dedicados a aplicar políticas rurales en el continente europeo. Participarán hasta 31 socios procedentes de 10 países (España, Austria, Alemania, Eslovenia, Francia, Finlandia, Bulgaria, Italia, Polonia y Reino Unido) con el objetivo de reforzar los procesos de transición cara a comunidades rurales más “resilientes, inclusivas, saudables e verdes, en liña coas grandes directrices da Unión Europea e cos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible”, destacó la propia Xunta. jcfv