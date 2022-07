Alfonso Rueda apela á solidaridade galega para garantir os bos niveis nas reservas de sangue do Centro de Transfusión de Galicia

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, achegouse esta mañá a doar sangue nunha unidade móbil da Axencia Galega de Doazón de Sangue instalada en Miño. Alí fixo un chamamento á solidariedade da cidadanía galega para garantir os bos niveis nas reservas do Centro de Transfusión de Galicia durante os meses de verán.

O titular do Goberno galego, acompañado do conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, lembrou a necesidade de manter as boas cifras de doazóns tamén na época estival, cando é “máis necesario que nunca realizar un pequeno esforzo que vai ir en beneficio de todos”.

Segundo explicou Rueda, o obxectivo pasa por acadar unha media de 500 doazóns diarias, unha cifra “ideal” que achegaría “unha tranquilidade enorme” aos servizos sanitarios galegos. Os niveis nas últimas semanas estiveron baixos, roldando as 300, pero “estes días xa estamos en mellores números, chegando onte ás 500 doazóns”, afirmou. Neste sentido, apelou “á solidariedade que temos especialmente en Galicia para manternos nesta cifra”.



As distintas unidades móbiles da Axencia Galega de Doazón de Sangue visitan nestes días diferentes concellos galegos para conseguir as doazóns precisas que garantan o desenvolvemento do gran labor asistencial dos distintos centros sanitarios de Galicia. Tamén se poden realizar aportacións nos puntos habilitados dos hospitais das sete grande cidades galegas.