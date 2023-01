Alfonso Rueda respaldaría la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha dicho compartir la propuesta del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de que gobiernen los ayuntamientos las listas más votadas en las municipales y así lo defenderá ante otros presidentes autonómicos “si preguntan”.

Preguntado en rueda de prensa sobre la disparidad de opiniones entre los ‘barones’ del PP --la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, dijo que no veía “mal” que no gobernase la lista más votada--, Rueda ha dicho desconocer “hasta qué nivel están de acuerdo” con la propuesta de Feijóo.

“Lógicamente, no voy a llamarlos para convencerles de nada. Si me preguntan, les daré mi opinión, si es que son divergentes, porque tampoco me consta hasta qué punto están de acuerdo o en desacuerdo, si hay matices o no hay matices”, ha respondido.

En todo caso, será si le preguntan y tiene “ocasión de decirlo”. En este sentido, ha recordado que este viernes estarán en Galicia los presidentes de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y que no tendrá “inconveniente” en explicarles su postura.

No en vano, el presidente gallego ha recordado que esto era algo que Feijóo mantuvo “tanto tiempo” antes de dar el salto a la política estatal.

En esta línea, Rueda comparte que, en los comicios locales, la gente “cuando vota, vota a quien quiere que sea su alcalde”. Por eso, “igual que en los países de nuestro entorno, lo lógico sería que cuando se es el más votado, sea el alcalde o alcaldesa”.

“DESPOLITIZAR” LOS MEDIOS PÚBLICOS

De igual modo, el titular de la Xunta ha sido preguntado sobre otra de las medidas del plan presentado por el líder nacional del PP, en este caso para “despolitizar” organismos como los medios de comunicación públicos, y sobre si esto se debería extender a la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG).

“Creo que es muy bueno que los medios públicos no estén politizados”, ha replicado, si bien ha afirmado que en Galicia, a su modo de ver, “no hay nada que hacer” en este sentido.

Finalmente, ha prometido que trabajaría en esta línea “en el momento en que creyera que estuvieran politizados”.



