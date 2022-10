Alfonso Rueda tira de presupuesto para rebatir las críticas al estado de la sanidad

F.T.

La Xunta adoptará medidas cautelares y muestra su “disposición a colaborar” después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decretase la paralización cautelar de la construcción de otro parque eólico de Greenalia, en este caso proyectado en ‘Bustelo’, entre los municipios coruñeses de Coristanco y Carballo.

En respuesta a una interpelación del BNG, en el pleno, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, negó además “complicidad con las eléctricas” y rechazó que los nacionalistas hagan “ataques a empresas que son referente”.

Y es que el diputado del Bloque Luís Bará acusó al Gobierno gallego de “abuso de poder” y “trato de favor” en una intervención en la que se refirió a Greenalia como “la empresa de los portalones giratorios”. “Creo que debería comprarse un paraguas bien grande, un siete parroquias, no por el temporal que está cayendo sino por el vendaval judicial de sentencias que echan abajo la política eólica del PP”, le espetó el parlamentario nacionalista al comienzo de su interpelación.

En este sentido, citó los parques proyectados para Oribio, Sasdónigas, Corme, Campelo, Bustelo y “Toural próximamente”, antes de advertir de que “continuará, vendrán más” parques afectados por resoluciones judiciales.

En esta línea, denunció “trato de favor a Greenalia” y aseguró que “esta empresa utilizó información privilegiada de la Xunta” referida a informes sobre especies. Además, “la señora Mato –la exconselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato– que se sentaba en los Consellos de la Xunta, participó en la tramitación (...) por tanto no podría ser consejera de Greenalia”, afirmó.

MÁS DE 2.400 INFORMES en dos años Por su parte, Conde, que cifró en más de 2.400 los informes en relación con proyectos eólicos que emitió la Xunta en los dos últimos años, respondió que el Gobierno gallego va a respetar las decisiones judiciales y mostró su disposición a colaborar con la justicia. Así, añadió que fue lo que el Ejecutivo autonómico “hizo” con Oribio en octubre de 2019, con Sasdónigas y Corme. “Y lo haremos también con los de Campelo y Bustelo, adoptando las medidas cautelares”, zanjó.

El vicepresidente económico pidió “un poco más de mesura” al diputado del Bloque y acusó a su partido de entender que “la verdad es la suya”. “Quieren imponer su modelo eólico y lo demás está fuera de la ley, pero no es así”, le advirtió. “Viven en su burbuja nacionalista y todo lo que traspase esa burbuja no existe”, incidió el conselleiro, aclarando que “tramitar no significa autorizar, significa ser una administración que cumple con la legalidad”. “Declarar de especial interés tampoco significa autorizar”, remachó Francisco Conde.