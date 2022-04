Alianza entre socialistas gallegos y catalanes para compartir líneas de acción

Santiago alumbró este miércoles una nueva alianza entre socialistas gallegos y catalanes para que ambas formaciones compartan el ideario y las líneas de acción política y social. Así lo señalaron el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, y el responsable del PSC, Salvador Illa, tras un encuentro en el que acordaron un documento conjunto.

El de As Pontes ensalzó el ideario federal socialista “puesto en entredicho tanto por los secesionistas y rupturistas”, que “prefieren las vías unilaterales; “como por derecha y extrema derecha, que proponen la desaparición de un sistema que permite conciliar la identidad territorial y los sistemas culturales con un encaje en un Estado fuerte”.

Socialistas gallegos y catalanes “compartimos visión de país y de la organización”, indicó Formoso, que señaló que ambas formaciones inician una etapa de “diálogo para hablar de los problemas de la ciudadanía, de la economía, de la empresa, sociales y culturales”. Así, compartirán iniciativa y experiencias políticas “en un momento de crisis provocada por la invasión de Putin sobre Ucrania”.

El jefe de filas del PSdeG advirtió que, el momento actual, “requiere de una visión más constructiva por parte de las formaciones políticas y del compromiso de las formaciones con su país”.

Por su parte, Salvador Illa destacó las coincidencias entre las dos organizaciones, particularmente en el hecho de que España “encuentra fortaleza en el reconocimiento de la diversidad y de la pluralidad”. Tanto Galicia como Cataluña, añadió, comparten el carácter territorial histórico, la lengua propia y características propias del ámbito periférico de España.

Además, incidió en la fortaleza municipal de los socialistas gallegos, al destacar que gobiernan tres de las cuatro diputaciones provinciales, 111 alcaldías que representan el 65 por ciento de la población gallega, incluyendo cinco de las siete grandes ciudades y más de 1.000 ediles.

Por una España plural. Del encuentro salió un documento conjunto en el que el PSdeG apuesta por una España plural, en la que el autogobierno se inscriba en un Estado fuerte que fomente la convivencia y el reconocimiento de la diversidad.

“El PSdeG se reafirma como una organización gallega parte del proyecto federal del PSOE y, en ese proyecto, compartimos con los socialistas de Cataluña la apuesta por una España plural, diversa e integradora, siendo defensores claros de un modelo federal, como es el Estado de las Autonomías, que contribuyó al desarrollo económico y social de Galicia de forma notable”, señala el texto.

El documento deja claro que los socialistas no están “ni en las posiciones de quienes defienden la secesión, el independentismo, la autarquía o no reconocen las bondades de organizaciones internaciones (UE, NATO, ONU, etc) y se ponen de perfil ante la invasión de Ucrania” ni están “en las posiciones de los que reivindican un Estado sin autonomías, ni autogobierno, que son nostálgicos del estado unitario predemocrático”.