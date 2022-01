Alto ritmo de renuncias a herencias en Galicia, por encima de ocho cada día

En España se va camino de marcar el máximo histórico en las renuncias a herencias, alcanzado en 2019, cuando de las cerca de 321.000 en toda España se rechazaron por encima de las cuarenta y siete mil; algo menos de quince de cada cien. Esa cota se supera ampliamente en el primer semestre del pasado ejercicio, el último dato hasta la fecha, cuando con el 15,4 % se ha dicho no a veintiocho mil. De seguir esa evolución, podríamos estar pulverizando en 2021 la barrera de las 56.000.

La comunidad gallega sigue una tendencia similar. Acudimos a José María Graíño Ordóñez, decano do Colexio Notarial de Galicia, que confirma que en los 170 despachos repartidos por las cuatro provincias han logrado una relevante recuperación de la actividad el pasado ejercicio, acorde a la reactivación de la actividad social y económica, de la que dan fe.

Sostiene Graíño que en el primer semestre de 2021 la evolución es coincidente, “casi exacta”, con la de las renuncias a herencias realizadas en 2019. Ese ejercicio, detalla, se marcó el récord con 3.191, “y ahora en el primer semestre llevamos 1.597, calculamos para el cierre el equivalente a unas 3.100 ó 3.200”.

Alega a que llevan repuntando con fuerza desde mediados de la década pasada, aunque ahora “aquí mantenemos cierto equilibrio” con el histórico dato prepandemia. En otras comunidades, en cambio, se dice no “a mucho mayor ritmo”. Tanto en 2019 como de enero a junio de 2021 con más de 8 al día.

Si en Galicia se rechazan 12,5 de cada cien herencias, dos puntos y medio menos que la media estatal, en Asturias nos doblan, con renuncias a la cuarta parte, casi el 25 %. ¿Los motivos? Un cóctel: impuestos, deudas y obligaciones, no todo es cash.

“Aquí en Galicia, descendientes y cónyuge hasta un millón de euros no se tributa, con lo cual el pago del impuesto sobre sucesiones no siempre es el motivo que determina aquí esa renuncia”, apunta Graíño Ordóñez. Pero avisa: “otra cosa es la sucesión de los colaterales, hablamos de hermanos, tíos o sobrinos. Ahí si hay más renuncias dada la alta fiscalidad”. Junto a los impuestos, incluida la plusvalía municipal, hay más motivos. “En la herencia se heredan bienes, derechos y obligaciones. Hay deudas que podía tener el causante las derivadas de un préstamo hipotecario al que no pudo hacer frente, y pasaría a los herederos. También con la Seguridad Social, o con la Agencia Tributaria. Todas ellas pasarían a ser asumidas por los herederos”, alega.

Otra causa de renuncias que detectan en Galicia tiene que ver porque el heredar bienes, sobre todo de naturaleza rústica, “supone asumir obligaciones”. Unas fincas que “hay que conservar, limpiar, desbrozar y contribuir a la conservación de la biomasa para evitar incendios”, apunta el decano, “algo a lo que por ley se está obligado”.

El caso es que siguen existiendo personas que “muchas veces no tienen capacidad económica para pagar los impuestos que gravan las propiedades que heredan”.

Testamentos y pactos sucesorios. “En Galicia se hacen muchos testamentos, la mentalidad de los gallegos es preventiva, se busca dejar ordenada la sucesión, porque afecta no sólo a aspectos patrimoniales, también personales”, reconoce Graíño. “El testamento es ese traje a medida según las necesidades de cada persona”, apunta, y “pedir asesoramiento al notario de cara a planificar esa sucesión evita muchos problemas y posibles conflictos futuros”.

En cuanto a los pactos sucesorios o herencias en vida, hubo polémica el año pasado por los cambios fiscales sobre la posible ganancia patrimonial, pero ni con esas la fórmula pierde peso en Galicia.

“De todas maneras –reconoce el decano de los notarios gallegos– los pactos sucesorios se siguen haciendo cada vez más. Es una figura muy importante al ser una manera de que los padres ya en vida planifiquen y repartan su herencia, evita muchos problemas y contiendas judiciales. Propicia una paz familiar”, da fe el notario.