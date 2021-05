Alumnos da USC en Lugo coñecen máis o rural

mabegondo. Un grupo de alumnos da Escola Politécnica Superior da Universidade de Santiago de Compostela (USC) en Lugo visitou estes días as instalacións do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM) para ver de preto os traballos que está a desenvolver a prol do rural e da transferencia de coñecementos ao sector primario. En concreto, desprazáronse ao Centro tanto estudantes dos graos de Enxeñaría Agrícola e

Agroalimentaria como do dobre grao de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e de Enxeñaría Forestal e do Medio Natural do campus de Lugo da USC. A visita enmárcase no interese da Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), por divulgar os traballos de investigación agraria realizados no CIAM, contribuíndo á formación das novas xeracións a través da difusión das distintas tecnoloxías que se están implantando no sector primario. Visitaron os proxectos arredor dos cultivos forraxeiros de inverno, os traballos de caracterización das variedades de trigo autóctono Callobre e Caaveiro, promovidas ao abeiro da IXP Pan Galego, as plantacións de lúpulo en ecolóxico, e, finalmente, visitaron naves do gando vacún de leite, onde se lles explicaron os proxectos para avaliar a influencia do manexo dos animais na produción leiteira e nas características do leite. redacción