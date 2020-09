Alzhéimer: perdidos en el olvido

El bichito de moda, el SARS-CoV-2, lo ha eclipsado todo; ha generado una especie de amnesia colectiva hasta el extremo de ahora llamar asesinos a los que antes eran héroes aplaudidos a las ocho de la tarde, enervados por el fulgor político-mediático. Los gestores del caos también han caído en un sopor amnésico, próximo a la demencia, que les impulsa a recordar lo que ha ocurrido hace 50 años y a olvidar sus torpezas de hace cinco meses (rasgo clínico característico de trastorno neurocognitivo).

Los cultivadores del mimetismo diletante (de la ignorancia concertada) no parecen caer en la cuenta de que en el mundo existen más enfermedades que la covid-19; que hay otros bichos que matan tanto o más que el SARS-Cov-2 y que las principales causas de morbimortalidad son los problemas del corazón, el cáncer, los accidentes, el ictus y la demencia; curiosamente, un fornido paquete de dolencias catalogadas como de alto riesgo para quien contrae covid-19. La veneración del bichito hizo ignorar a los verdaderos killers de nuestra sociedad; y ya empiezan a verse las consecuencias.

Durante meses, cardiópatas, cancerosos y dementes pasaron a ser problemas sanitarios de segunda categoría porque el sistema no podía más. El sistema tiene la culpa de todo cuando queremos eximir a los incompetentes. El sistema es una entelequia dirigida y sostenida por personas que acostumbran a sacar pecho en tiempos de bonanza y a esconderse bajo el paraguas del cargo cuando hay tormenta. Y cuando todo amaina viene la amnesia. Tendrán que pasar unos años para que los epidemiólogos abran los ojos a la sociedad y demuestren con sus estadísticas que muchas muertes atribuidas a covid-19 requerían otra etiqueta diagnóstica.

Entonces, los sabios oficiales harán interpretaciones en diferido, puede que tan estúpidas como la de aquel famoso neurofisiólogo que estudiando el reflejo condicionado de Iván P. Pávlov en ranas observó que la rana aprendía a saltar cuando le lanzaba un pitido; le cortó una pata delantera, emitió el pitido, y la rana saltó; le cortó la otra pata delantera y tras el pitido la rana saltó; le cortó una de las dos patas traseras que le quedaban y después del pitido la rana saltó; le cortó la cuarta pata que le quedaba, lanzó el pitido y la rana no se movió, concluyendo que las ranas cuando se le cortan las patas se quedan sordas.

Entre los más abandonados a su efímera suerte, entre los más castigados por la adversidad, entre los más devorados por la hoz del segador apocalíptico covid-19, en cuyas tumbas nunca se sabrá si sus cenizas son de ellos o de otros, está un ejército de miles de ancianos, muchos de los cuales desconocían quiénes eran, donde vivían y lo que habían comido anoche (si realmente habían comido algo). Su amnesia debe ser contagiosa porque casi nadie se acuerda de ellos (quizá porque no votaban y si lo hacían era bajo presión, sin entrar en la disquisición legal de si el voto de un demente es válido, igual que se litiga sobre la legalidad de sus testamentos).

La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia y está entre los cinco principales problemas de salud en el mundo desarrollado. Su causa es multifactorial y compleja. En la muerte prematura de las neuronas que abocan a una demencia se encuentran defectos en el genoma, aberraciones epigenéticas, daño cerebrovascular, toxicidad medioambiental y consumo de sustancias (incluidos fármacos inadecuados) y probablemente otras causas más sutiles que todavía hoy se escapan al escrutinio de la ciencia. Aunque la enfermedad presenta una prevalencia creciente del 1,8 % a los 65-69 hasta el 42,1 % en mayores de 90 años, con una incidencia anual de 34,1 por cada 1.000 personas mayores de 60 años, realmente el daño cerebral, en las personas genómicamente vulnerables, empieza a manifestarse cuando el cerebro deja de madurar a partir de los 30-35 años.

Cuando aparecen los síntomas ya llegamos tarde; han muerto demasiadas neuronas para que ningún medicamento pueda resucitarlas. Así ocurre que a lo largo de los últimos 20 años hemos sido incapaces de desarrollar un medicamento que detenga el proceso de muerte neuronal; y seguimos prescribiendo y consumiendo los cuatro medicamentos (donepezilo, rivastigmina, galantamina, memantina) desarrollados en la década de los noventa, con los que la industria farmacéutica y las agencias reguladoras tranquilizan sus conciencias, aún sabiendo que sirven para poco (pero generan recursos, porque la necesidad es más fuerte que la razón). De los más de 2.000 medicamentos postulados como útiles para luchar contra el alzhéimer y los más de 400 ensayos clínicos realizados en la última década bajo la supervisión de la FDA (US Food and Drug Administration) ninguno mostró eficacia y/o seguridad suficiente para ser aprobado.

A comienzos de siglo (2000-2005) se pusieron de moda las vacunas para el alzhéimer. En 2019 se habían desarrollado unas 200 vacunas antialzhéimer, basadas en la limpieza de los depósitos de proteína beta-amyloide, que destruyen el cerebro de los pacientes con alzhéimer, o modelos inmunoterapéuticos anti-Tau, la proteína que destruye la citoarquitectura de las neuronas. Tau hiperfosforilado en ovillos neurofibrilares y beta-amiloide en placas seniles, se consideran patognomónicas o prototípicas del daño cerebral en el alzhéimer. Lamentablemente, desde 1999 hasta ahora ninguna de estas vacunas demostró ser útil para prevenir el alzhéimer.

Todavía quedan unas 10 vacunas pendientes de evaluación clínica. A día de hoy, de los fármacos en desarrollo para el alzhéimer, un 70 % son para enlentecer la enfermedad, un 15 % pretenden ser potenciadores de la memoria (en neuronas moribundas) y el resto son fármacos para paliar los trastornos neuropsiquiátricos (depresión, ansiedad, agitación, insomnio, etc) que tarde o temprano aparecen para complicar la vida del paciente y sus cuidadores. Hay que cambiar el paradigma cuando las cosas no funcionan. En ello andamos.

Los pacientes con alzhéimer no son población de riesgo para mortalidad por covid-19 por su daño cerebral. Lo son porque además de su demencia, el 55 % padecen hipertensión, el 60 % dislipemia, el 38 % osteoartritis, el 40 % algún trastorno psiquiátrico, el 25 % diabetes, el 30 % problemas cardiovasculares, y más del 40 % problemas cerebrovasculares que se incrementan con la edad.

El resultado es que cada paciente con demencia consume más de 10 medicamentos distintos al día y los efectos secundarios de estos tratamientos concomitantes, además de deteriorar su cerebro, exponen a los pacientes a un mayor riesgo de morbimortalidad yatrogénica. Sin necesidad de ayuda por parte del SARS-CoV-2, la tasa de muerte por demencia es de 25 por 100.000 personas mayores de 60 años, lo cual representa un coste de 700.000.000.000 de dólares en todo el mundo (unos 10.000-20.000€/paciente/año, dependiendo del grado de demencia).

En condiciones normales, como decía Mathew Arnold en Empedocles on Etna and Other Poems, “olvidamos porque debemos y no porque queremos”. El paciente con alzhéimer olvida porque puede, no porque quiera. Los supuestamente sanos debemos empezar a olvidar muchas cosas para no sumirnos en la desesperación que provoca el ver cómo se destruye la razón, cómo se envenena la convivencia, como se intoxican las relaciones, cómo se arruina el precario bienestar que nos proporciona una vida de trabajo y honradez. En aras de la concordia el santo estoicismo puede ser un ejercicio de gigantes; pero no puede ser un refugio de cobardes silentes.

Sholem Asch sentenciaba en The Nazarene: “La condición necesaria de nuestra existencia no es el poder de recordar sino el poder de olvidar”. Elbert Hubbard lo dice de otra forma: “La habilidad de olvidar es un rasgo de grandeza”. Esta capacidad de olvidar puede ser buena como virtud cuando se trata de perdonar, pero lamentablemente, como dice Thomas Fuller en Gnomología, “todos olvidamos más de lo que recordamos” o ignoramos negligentemente cosas, decisiones, conductas y actitudes que requieren el ejercicio del recuerdo y la reflexión para no incurrir de nuevo en idénticos errores. Sin embargo, “nuestra memoria es independiente de nuestra voluntad, y no es fácil olvidar”, afirmaba Richard Brinsley Sheridan en The Rivals.

Algunos debieran revisar la Moralia de Plutarco donde dice: “El olvido transforma cada ocurrencia en una no-ocurrencia”. Otros quizá se beneficiarían de los Dichos Morales de Publio Siro (“A veces conviene olvidar lo que uno sabe”) o de las Máximas del Duque de la Rochefoucauld: “Todo el mundo se queja de su memoria, pero nadie se queja de su juicio”.