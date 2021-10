Amenaza con un cuchillo al propietario de un bar que se negó a atenderle

a coruña. Agentes de la Policía Nacional han detenido en A Coruña a un joven de 22 años como presunto autor de un delito de amenazas, utilizando un arma blanca, en un local de la ciudad, según informó la Jefatura Superior de Policía de Galicia. Los hechos se produjeron el martes, de madrugada, en un bar. El joven, conocido por el propietario del local y que en ocasiones no pagaba sus consumiciones, insistía en ser atendido cuando el dueño se negaba y le solicitaba que abandonase su local. Pero siguió insistiendo y, como no era atendido, esgrimió un cuchillo de 12 centímetros de hoja, moviéndolo en todas direcciones y teniendo el dueño que retroceder para no ser agredido. Finalmente, fue detenido por los agentes por un delito de amenazas. El autor, de 22 años, y con antecedentes, pasó este miércoles a disposición judicial. e.p.