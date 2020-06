Amplíase o programa de educación emocional

Santiago. A Consellería de Educación vén de publicar a convocatoria do programa Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade, para o curso 2020/21, que se realiza en colaboración coa Fundación Botín.

A iniciativa, á que se poderán incorporar este ano 10 centros de ensino, é unha proposta para tres cursos, co fin de que os centros e os seus docentes implanten o programa formando parte da rede de Centros Educación Responsable da comunidade autónoma galega, recibindo formación, recursos educativos e seguimento por parte tanto da Conselleriá como da Fundación.

Este curso formaron parte deste programa un total de 52 centros de toda Galicia.

Nesta convocatoria poden participar os centros docentes públicos que imparten ensinanzas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria (ESO) e formación profesional básica (FP básica).

O obxectivo é promover o desenvolvemento saudable do alumando, a partir do traballo co profesorado, co alumnado e coas familias, favorecendo o desenvolvemento da educación emocional, social e creativa para acadar un maior benestar persoal, social e laboral. Así mesmo a iniciativa procura contribuír á mellora do clima de convivencia no centro docente e ao éxito escolar do seu alumnado. O prazo de presentación de solicitudes remata o 12 de xullo de 2010.

Os centros que se unan ao programa farano a través da participación na convocatoria dos Proxectos de Formación en Centros e na liña 6 dos Contratos–Programa Eduemociona. Educación Responsable desenvolverase en centros educativos durante tres cursos escolares.