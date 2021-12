Ana Pontón, a Feijóo: Atención primaria colapsada y profesionales exhaustos

Santiago. EFE. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha valorado el mensaje de fin de año del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha destacado que la covid-19 sigue condicionando y que quedan obstáculos, y si bien ha compartido esa reflexión, también la de una atención primaria colapsada y unos profesionales exhaustos. La líder de la oposición en Galicia ha explicado, vía comunicado y a través de un vídeo, que 2021 acaba con la crisis sanitaria todavía alterando las vidas, pero, además, "el año termina, una vez más, con la atención primaria colapsada porque Feijóo no ha hecho nada por reforzarla, cuando las y los profesionales sanitarios están exhaustos y precisan algo más que buenas palabras". Lamentablemente, prosigue, "vemos cómo la atención primaria está contra las cuerdas porque no tiene más recursos, sino que tiene menos que cuando Feijóo llegó al gobierno, pese a la pandemia. Y un año más vemos que los problemas con los que empezamos no se solucionan, sino que se agudizan".

Pontón comenta a Feijóo que el primer paso para solucionar los problemas es admitir que existen, en lugar de negarlos, porque los trabajadores se encuentran "al borde de sus fuerzas", pero aparte hay emigración juvenil, está pendiente el nuevo modelo de residencias que cambie un sistema que "hace negocio de la vejez" al apostar por la dignificación, y "nada se sabe" del destino de los fondos Next Generation. Con todo, la portavoz nacionalista opta por el optimismo y la confianza para el tramo final, porque saber bregar contra la adversidad es "la mejor base" para encarar el 2002 con el deseo y la confianza de que sea un mejor año para todos. Todo esto lo cuenta desde su casa natal, en Sarria (Lugo), desde la que agradece el "enorme esfuerzo" de todos los que "nos siguen cuidando".