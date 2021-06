Ana Pontón aborda os fondos da UE hoxe en Bruxelas

VIAXE a capital comunitaria. A portavoz nacional do Bloque Nancionalista Galego, Ana Pontón, e a voceira ante a Unión Europea, Ana Miranda, manteñen hoxe un encontro en Bruxelas coa comisaria europea de Cohesión e Reformas, Elisa Ferreira, no que abordarán a posición de Galiza á hora de participar nos fondos europeos de recuperación, tanto os ordinarios da Unión Europea como os Next Generation previstos no contexto das consecuencias da pandemia do coronavirus.

No encontro, trasladarán a posición do BNG en relación a cómo debe ser a distribución deses recursos, a centralización na xestión que prexudicaría a territorios como Galiza así como o risco de que o groso dos fondos queden en mans de grandes empresas multinacionais ignorando ao tecido produtivo real, ás pemes e persoas autónomas. De outro lado, os socialistas critican a falta de plaficicación de Xunta á hora de xplantexar proxectos para recibir eses fondos europeos. O deputado Juan Carlos Francisco censurou que o goberno galego remitise as “manifestacións de interese” para “recoller ideas” para a captación dos Next Generation cando España xa enviara o Plan Nacional de Recuperación e Resiliencia a Bruxelas e despois de publicitar os supostos 354 proxectos. ecg