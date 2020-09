Ana Pontón apuesta por una acción política “100 % propositiva”

Santiago. El BNG celebró ayer en el concello coruñés de Teo su primer Consello Nacional tras el arranque de la nueva legislatura reivindicándose como “a única forza que sempre pon os intereses de Galiza por diante e iso é o que, máis que nunca, precisa o país”. “Vivimos un momento excepcional, mesmo distópico, que nos esixe como nunca dar o mellor de nós mesmas para superar a crise económica e social que ten contra as cordas a miles de galegos e de galegas”, resumía la portavoz nacional, Ana Pontón, en su intervención.

Con la salida de la crisis como prioridad, la número 1 del Bloque incidió en su discurso en la necesidad de estar a la altura del momento social que vive el país. “A obriga dunha forza política é saber ler correctamente cada momento social, entender a situación do país, interpretar o estado de ánimo da cidadanía, poñerse na súa pel e sentir como propias as súas preocupacións, as súas prioridades e problemas para, desde esa comprensión e desde a empatía, aportar solucións”, remarcó, poniendo sobre la mesa los datos que reflejan las duras consecuencias de la pandemia en terminos de salud, económicos y sociales.

PROPUEStA Y SOLUCIONES. En ese contexto, avanzó una acción política de riguroso control pero propositiva para contrarrestar “a ineficacia dun Goberno de Feixóo en modo escapista”.

“Non imos fallar, porque o BNG ten como prioridade erguer Galiza, traballar na recuperación económica e social, dar solucións aos problemas que hoxe quitan o sono a miles de persoas preocupadas por non perder o seu emprego ou por saír do paro, preocupadas polo seu negocio, pola súa saúde, pola educación dos seus fillos e fillas e polo coidado dos seus maiores. Por iso, a nosa acción política será 100% propositiva, de rigoroso control ao Goberno, pero co firme propósito de fraguar acordos que permitan resolver os problemas que angustian a unha maioría de galegas”, explicou.

También recordó que el BNG condiciona su apoyo al presupuesto del Estado a que se recoja en cifras el cumplimiento del acuerdo de investidura por el que dieron su apoyo a Pedro Sánchez. Al mismo tiempo abogó por un trato justo para Galicia en el presupuesto del Estado. A.A