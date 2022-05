Ana Pontón asegura que Rueda nomea un Goberno "de rutina" para "aplacar as loitas internas polo poder no PP"

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, criticou que Alfonso Rueda nomee un Goberno "desde a rutina" para "aplicar as loitas internas polo poder no PP" e "sen pensar en Galicia". Pontón mostrou a súa desconformidade co primeiro Gabinete nomeado polo novo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, no que ascende a Francisco Conde, que manterá as áreas económicas, a vicepresidente primeiro. Ademais, o coruñés Diego Calvo entra como vicepresidente segundo e herda as funcións que tiña o máximo mandatario autonómico até a marcha de Alberto Núñez Feijóo. A este respecto, Pontón afeou a falta de paridade nun Goberno no que "non participan en igualdade as mulleres". "Que non aposte pola paridade nas vicepresidencias é unha mostra da consideración do PP da igualdade", compartiu Pontón vía Twitter.

Ademais de manter o modelo de dúas vicepresidencias, Rueda decidiu que continúen os titulares de todos os departamentos que até agora sentaban ao seu lado no Consello da Xunta presidido por Feijóo. Si haberá axustes na organigrama e, como se daba por feito, Turismo pasa a depender da Presidencia da Xunta.

En todo caso, apunta a nacionalista, o novo Executivo "ten que porse a traballar canto antes e dar solucións aos problemas do país, que leva paralizado tres meses". Entre os asuntos prioritarios a abordar e que o BNG enviou nunha axenda estratéxica de temas, destacou a crise de prezos, "a máis importante dos últimos 40 anos", e para a que propoñen un paquete de medidas de 700 millóns de euros que "chegue ás persoas que peor o están pasando e aos sectores produtivos". Tamén presentan un plan para atallar o "colapso" da atención primaria con 200 millóns de euros e instan á Xunta a traballar nun novo modelo de residencias públicas. "Cremos que as que se proxectan deben ter xestión pública directa", sinalou. Por último, pide frear o "bum eólico depredador" e apostar porque "o vento se poña ao servizo dos galegos e deixe de ser un refén dos grandes lobbies enerxéticos".