Ana Pontón censura “los bandazos” de la Xunta ante un inicio de curso escolar “planificado como si no hubiese pandemia”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha censurado la “improvisación y los bandazos continuos” por parte de la Xunta a la hora de afrontar el inicio de un curso escolar que, a su juicio, ha sido planificado “como si no hubiese pandemia”.

En declaraciones a los medios a las puertas del Parlamento de Galicia este jueves, mañana en la que los escolares de infantil y primaria han vuelto a las aulas medio año después, Pontón se ha preguntado “qué estuvo haciendo” el ejecutivo que lidera Alberto Núñez Feijóo “en los últimos seis meses”.

“La Xunta tuvo desde el 14 de marzo para preparar la vuelta al colegio pero no fue capaz de hacerlo con la claridad, los medios y los recursos suficientes”, ha indicado la líder frentista, que ha lamentado que “las normas” dictadas por la Consellería de Educación “cambien cada día”.

“Esto no es serio y demuestra que al Gobierno gallego se le queda grande la gestión de esta pandemia. No están poniendo los medios y los recursos suficientes para garantizar una vuelta al colegio segura”, ha incidido Pontón, que acusa a la Xunta de “considerar” que el regreso a las aulas “pueda producirse como si no hubiese covid”.

Para la portavoz nacionalista, a lo largo de los últimos seis meses la Consellería de Educación debería haber trazado “un protocolo claro” para el reinicio de la actividad lectiva en los centros acompañado de una “inversión extraordinaria” que permitiese la contratación de “más profesorado” y la reducción de las ratios de alumnos.

“El PP que rescató a la banca con 90.000 millones de euros dice ahora que no hay más recursos para invertir en educación”, ha subrayado Pontón, que ha advertido también de los “problemas de conciliación” de las familias que “hoy no saben si van a tener programa de madrugadores o que saben ya que no tiene plaza en el comedor escolar”.

Ante esta situación, considera que la Xunta “no pude ponerse de perfil” y debe crear un “fondo extraordinario” que permita “garantizar la conciliación” de las familias.

ESPACIOS ALTERNATIVOS

Para Pontón, es “evidente” que si la Administración autonómica hubiese realizado “bien” la planificación del arranque del curso “hoy tendrían localizado los espacios alternativos que podrían usarse para duplicar aulas”.

“No sé qué estuvo haciendo la Xunta durante estos seis meses”, ha incidido la portavoz nacional del Bloque, que cree que “falta voluntad política” para adoptar las decisiones necesarias en lo que identifica como “un problema de gestión” por parte de la Xunta en el ejercicio de sus competencias en Educación.



