Ana Pontón e Pere Aragonès estreitan lazos en Barcelona

A líder do Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, terá hoxe un encontro co coordinador nacional de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e presidente do Goberno catalán, Pere Aragonès, en Barcelona. Na reunión institucional, na que ambos responsábeis abordarán ámbitos como a economía ou a investigación, analizaranse fórmulas que permitan “unha maior colaboración” que redunde en beneficio das autonomías.

Así o destaca nun comunicado dirixido aos xornalistas a formación frentista, que onte deu conta da xuntaza que terá lugar este xoves. Na mesma, estarán sobre a mesa varios asuntos “de interese mutuo para Galiza e Catalunya” e a portavoz dos nacionalistas galegos aproveitará para intercambiar valoracións sobre a situación política actual co ‘número un’ dos cataláns.

A axenda de dous días que Pontón manterá en Barcelona tamén inclúe outro encontro co equipo de dirección do Icrea –encabezado polo director e o director executivo, Antonio Huerta e Emiliá Pola–. O organismo xestiona os centros de ciencia e investigación de Catalunya, e o obxectivo da reunión é coñecer de primeira man o seu funcionamento, tendo en conta que o BNG ten entre as súas propostas para Galicia a creación do INNOGAL (en materia de I+D+i).

A líder nacionalista, que estará acompañada nesta viaxe polo responsable da Área de relacións exteriores da Executiva nacional, Rubén Cela, tamén manterá un encontro con residentes galegos na cidade condal, a segunda, despois de Madrid, que máis galegos e galegas acolle, e concluirá a visita cunha serie de encontros mediáticos.

REGO REÚNESE COS SOCIALISTAS NA COMISIÓN DE SEGUIMENTO DA AXENDA GALEGA. Antes, este mércores, tivo lugar outro encontro. Neste caso reuníronse en Madrid as delegacións do BNG e do PSOE no marco da Comisión de seguimento do Acordo de investidura para avaliar o grao de cumprimento e os pasos a dar para impulsar a denominada ‘Axenda Galega’.

“A organización nacionalista logra compromisos de desenvolver no curto prazo aspectos importantes como a creación de tres xulgados para a loita contra a violencia machista, abrir o proceso de transferencia de novas competencias a Galiza, axilizar a tramitación da lei para o traspaso da autoestrada da AP-9 e resolver a inxusta situación que atravesan centenas de millares de emigrantes retornados no noso país”, recolle outro comunicado dos nacionalistas remitido aos medios.

Na reunión participaron os membros da Executiva Nacional do BNG, Goretti Sanmartín, Rubén Cela e o deputado no Congreso, Néstor Rego. Por parte socialista, o seu portavoz no Congreso, Héctor Gómez e as membros da dirección do grupo, Rafi Crespín e Isaura Leal. Durante a xuntanza, ambas organizacións avaliaron o cumprimento do Acordo de investidura –que a xuízo do BNG é baixo– e as decisións necesarias para impulsar o avance das medidas nel previstas.

O resultado do encontro, para a organización nacionalista, foi “prudentemente satisfactorio”. Segundo Néstor Rego, falan de satisfacción prudente pois aprecian unha mudanza de actitude por parte do PSOE, que admitiu que fican moitos asuntos pendentes e expresou a vontade de acometelos nesta lexislatura. Con todo, os incumprimentos anteriores sempre “xeran un certo grao de escepticismo”, advirte o deputado no Congreso, polo que agora estarán vixiantes e insistentes para que os socislistas cumpran aquilo ao que se comprometeron.