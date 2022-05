Ana Pontón manterá unha reunión institucional co presidente catalán Pere Aragonés na sede do Goberno este xoves

A portavoz nacional, Ana Pontón, manterá un encontro co presidente da Generalitat, Pere Aragonés, a primeira reunión institucional entre ambos que terá lugar na sede do Goberno catalán en Barcelona.

Unha xuntanza na que estarán sobre a mesa asuntos de interese mutuo para Galiza e Catalunya en ámbitos estratéxicos como a economía e a investigación, e dará a oportunidade de analizar fórmulas que permitan unha maior colaboración que redunde en beneficio de ambas nacións. Igualmente, a portavoz nacional do BNG aproveitará para intercambiar valoracións co presidente catalán sobre a situación política actual.

A axenda de dous días que a líder nacionalista manterá en Barcelona tamén inclúe unha reunión co equipo de dirección do ICREA, -encabezado polo director e o director executivo, Antonio Huerta e Emiliá Pola-, organismo que xestiona os centros de ciencia e investigación de Catalunya, para coñecer de primeira man o seu funcionamento, tendo en conta que o BNG ten entre as súas propostas en materia de I+D+i a creación do INNOGAL.

Pontón, que estará acompañada nesta viaxe polo responsable da Área de relacións exteriores da Executiva nacional, Rubén Cela, tamén manterá un encontro con residentes galegos na cidade condal, a segunda, despois de Madrid, que máis galegos e galegas acolle, e concluirá a visita cunha serie de encontros mediáticos.