Ana Sandomil: “No sé como pasó lo que pasó. Era la niña de mis ojos”

Ana Sandamil, acusada del asesinato de su hija Desirée Leal, el 3 de mayo de 2019, ha usado su derecho a la última palabra en el juicio que acoge la Audiencia Provincial de Lugo y que este lunes ha quedado visto para sentencia y ha dicho: “No sé cómo pasó lo que pasó. Era la niña de mis ojos”.

Esta mujer de 45 años, única acusada del crimen, ha afirmado en la sala que ella solamente quería que la pequeña, que tenía 7 cuando sufrió esa muerte violenta, fuese “feliz”, independientemente del con quién, del cómo y del dónde.

“Yo quería a mi hija”, “para mí lo era todo”, “jamás le haría daño”, “no recuerdo lo que pasó esa noche”, “(Desi) es lo mejor que me pasó”, “nuestra relación era muy estrecha”... han sido algunas de sus reflexiones de Sandamil, con llanto entrecortado.

“Jamás actuaría así en mis plenas facultades. No soy así. No le hago daño a la gente. La quería con toda mi fuerza”, ha ahondado, y ha compartido en esta vista, que se ha celebrado con jurado popular, que todavía no se cree “que no la pueda volver a ver”. “Es increíble”.

Desirée Leal, cuyo padre, José Manuel, ex de Ana Sandamil, ejerce la acusación particular, fue encontrada muerta en la habitación en la que pernoctó con su madre y presunta verdugo con señales de haber sido forzada a ingerir un líquido en el que supuestamente se había disuelto un fármaco que consumía Ana Sandamil y que se llamaba Trazodona.

En el examen forense, en el cadáver se vieron señales de una asfixia mecánica, la que habría causado el óbito.

El Ministerio Fiscal, por su parte, ha mantenido la petición de pena de prisión permanente revisable para Ana Sandamil, al considerar que la clave está en el "odio" de la única acusada al padre de la niña, su ex José Manuel Leal, y, a la vez, en la "cosificación" de la menor.

En las exposiciones finales, la representante de la acusación pública ha indicado que la víctima falleció por asfixia mecánica por compresión y luchó por su vida y, si bien su presunta verdugo tenía sus facultades afectadas "en lo mínimo", esto era "no más allá de lo mínimo", pues en modo alguno estaba "anulada".

"La quería mucho sí, pero bien, no", ha dicho la fiscal este lunes en la última sesión de la vista oral, en la que ha enumerado varias conexiones con la realidad, como que Ana Sandamil diese el número de su tarjeta sanitaria, como que se negase a entregar el móvil, a firmar una declaración por no tener membrete oficial o al hecho de que el pijama con sangre de la cría apareciese envuelto debajo de la cama.

"Todo encaja. Es mucho más sencillo de lo que parece".

Ha nombrado a los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia, que en un informe exhaustivo han concluido que la enjuiciada muestra "simulación" de síntomas psicóticos.

"Mente afectada y, el resto, es maldad pura y dura. Con sentido común van a llegar a la misma conclusión".

Al principio de la jornada de hoy, se ha escuchado la sobrecogedora llamada de la abuela de Desi, María Novo, a Emergencias para avisar de lo sucedido, del fallecimiento, en la que una de sus frases fue: "Mi hija está mal. Entonces yo no sé nada".

Ana Sandamil está en la cárcel sometida al programa de prevención de suicidio.

La defensa de Ana Sandamil mantiene la petición de absolución de la acusada al alegar que tenía “anuladas” sus facultades mentales o bien “limitadas de forma muy importante”.

Su letrado, en las exposiciones finales de este lunes en el juicio que acoge la Audiencia Provincial de Lugo, ha entendido que tiene “más peso probatorio” lo relatado por la psiquiatra que la atendió en el Hospital Lucus Augusti y por la profesional que lo hizo en la prisión de Teixeiro (A Coruña).

“La razón de ciencia mayor” se sitúa al lado de estas especialistas, que han tenido un seguimiento sobre ella, ha expuesto, frente a las dos entrevistas en sendas mañanas de los expertos del Instituto de Medicina Legal de Galicia que hablaron de una persona imputable, consciente de lo que estaba haciendo, por lo que no habría lugar para esa eximente completa que determinaría el pronunciamiento demandado.

La defensa de Ana Sandamil solicita la libre absolución al presentarla como una enferma mental.