Andrés Cortabitarte achaca toda la culpa al maquinista: “Lo que hizo es impensable”

Andrés Cortabitarte, excargo de Adif que ocupaba la dirección de seguridad en la circulación cuando se puso en servicio la línea ferroviaria entre Ourense y Santiago en la que se produjo el accidente del ren Alvia, dejando 80 muertos y 144 heridos, habló este jueves, una semana después de que se aplazara su declaración al encontrarse afectado por la agresión que sufrió por parte de un padre que perdió a su hija en el accidente. Esto le permitió tener una semana más para preparar lo que iba a decir ante la jueza tras escuchar el pasado jueves al maquinista Francisco Garzón, coacusado como responsable del accidente, y quien decidió no estar presente en la sala al permitir la jueza que los acusados se ausenten durante las vistas una vez hayan declarado.

Cortabitarte se sentó en la mesa en la que iba a declarar y comunicó a la jueza que, además de a su abogado, contestaría a sus preguntas y a las del fiscal. A partir de ahí, entró de lleno en la estrategia central de su defensa: culpar al maquinista en exclusiva del accidente.

El fiscal fue el primero en preguntar e incidió, en un primer momento, en esa aparente falta de competencia sobre la seguridad del departemanto de Dirección de Seguridad en la Circulación. Cualquier riesgo que no sea tolerable, le respondió Cortabitarte, debe volver a la unión temporal de empresas que elabora el dosier del subsistema de mando, control y señalización. Los que son tolerables se exportan, como ocurrió con los riesgos de la curva, que se exportaron en exclusiva al maquinista, que se responsabilizaría de controlar la velocidad en la curva. Sobre este comentario el fiscal insistió en si no podrían darse riesgos no tolerables, porque de ser así el departamento del señalado no tendría nada que evaluar. “Todo maquinista debe respetar la señalización lateral y el cuadro de velocidades máximas”, así concluyó este apartado.

la seguridad de la curva Por otra parte, Cortabitarte alegó que el diseño de la curva de A Grandeira se acometió con un margen de velocidad y seguridad” de entre 80 y 160 kilómetros por hora. Esto quiere decir, tal y como pronunció, que “no pasaba nada” si el convoy circulaba a más de 80 kilómetros por hora, porque hasta los 160 “el administrador y la normativa asume los errores de conducción”. “Por encima de 160, ya es otro riesgo”, añadió el exresponsable de seguridad de Adif. Más adelante, el ex alto cargo de Adif se refirió en concreto a la curva en la que descarriló el Alvia para aseverar que “hay 1.800 curvas en la red ferroviaria de interés general con esas características o peores”.

“Si hubiera frenado cuatro segundos antes no habría habido accidente, no estaríamos aquí”, replicó Cortabitarte, que insistió en la argumentación de que si el tren hubiera entrado a 160 en vez de a 179 por hora no habría descarrilado, pues estaría dentro del margen de tolerancia previsto.

Sobre la no existencia de balizas, Cortabitarte anunció que por aquel momento la normativa no permitía colocarlas, lo que iría en contra del reglamento. “Tuvo que pasar tiempo –y el siniestro de Angrois– para normativizarse lo que eran los cambios significativos y la baliza”, reconoció.

Aunque en la curva no había ERTMS, este sistema podría haber emitido un aviso en la transcición con el sistema ASFA que el maquinista debía reconocer, y podría haberle ayudado a ubicarse mejor durante la conversación telefónica con el interventor. Sobre esta cuestión se centró durante las cuestiones de su abogado, Ignacio Sánchez reiterando que la curva es “una más” y la desconexión del ERTMS embarcado en el tren era “irrelevante”.

los 100 segundos de la llamada Sobre la llamada, Cortabitarse dijo que a su juicio, es “impensable” que “alguien en el sitio más importante de una línea como es la entrada en una estación esté diciendole al tren oye estoy bien, estoy bien, estoy bien (por el botón del hombre muerto) y sin embargo estoy distrayendo hablando por teléfono engañando al tren con el hombre muerto diciéndole estoy bien cuando no es así”.

En esta línea, apeló al conocimiento, la formación y la experiencia del maquinista, que “en todo momento sabe dónde tiene que empezar a frenar”. También indicó que hubo pruebas con el tren en esa línea e inspecciones pero que no detectaron fallos, si bien no participaba Adif ni su dirección, y ha restado relevancia al aviso que hizo José Ramón Iglesias Mazaira, un jefe de maquinistas.

Tras tratar estos puntos, la jueza decidió dar por finalizada la tercera sesión del juicio sin ella hacer preguntas.