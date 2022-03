Ángel Ron desvela las claves del polémico “caso Banco Popular”

“De lo instruido hasta el momento resulta que, durante todo el tiempo en el que D. Ángel Ron ostentó el cargo de Presidente del Banco Popular, la entidad cumplió siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo”. Así se manifiesta en un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, el instructor de la causa que investiga dos fases del proceso de resolución del Popular: las presuntas irregularidades contables de la entidad en 2016, con la ampliación de capital, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado su resolución a mediados de 2017. A partir de aquí reproducimos un resumen del escrito de 9 de marzo de 2022 de Ángel Ron sobre el caso, en el que da da claves y realiza una serie de solicitudes:



“De lo instruido hasta el momento resulta que, durante todo el tiempo en el que D. Ángel Ron ostentó el cargo de Presidente del Banco Popular, la entidad cumplió siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo.

Si se demostrase, como creemos, que la declaración de inviabilidad se adoptó por error, el proceso de resolución sería nulo de pleno derecho. El asesoramiento a los consejeros del Banco para la fatal declaración de inviabilidad fue realizado con la participación de abogados del despacho Uría y Menéndez.

Se solicita que el despacho Uría y Menéndez, que hoy defiende los intereses de Banco Santander en la Audiencia Nacional, y que asesoró desde febrero de 2017 hasta la resolución del Banco Popular al Sr. Saracho, identifique a los profesionales que formaron parte del equipo de trabajo y que, posteriormente, se les cite como testigos.

Se solicita que se aporte información sobre las comunicaciones entre el citado despacho y el Banco Popular, especialmente entre el 18 de mayo y el día de la declaración de inviabilidad por un problema de liquidez, que condujo a su resolución inmediata y venta por un euro a un competidor directo, cuyos intereses están siendo defendidos en la causa por el mismo despacho Uría y Menéndez.

Se aporta una nota elaborada por el mismo despacho el dos de junio sobre la inviabilidad vs liquidez que pero sin advertir que tal declaración determinaría la resolución inmediata del banco y la venta a tercero, como finalmente ocurrió, por 1 euro.

Respecto al hecho relevante del 3 de abril de 2017, presentado por el Banco Popular re expresando las cuentas, todas las autoridades y el auditor externo coincidieron en su falta de materialidad. Aun así la comunicación fue confusa y añadida a la filtración ese mismo día de la salida del Consejero Delegado provocaron una bajada del 12% en la cotización del Banco.

Una reiterada comunicación defectuosa provocó una salida de depósitos que desencadenó una crisis de liquidez, que determinó la resolución de un Banco, solvente, viable y estable, según confirmaron los peritos designados en su momento por el Banco de España.

La defensa de Ángel Ron ha presentado un escrito en las diligencias que se siguen en la Audiencia Nacional, sobre las causas de la resolución del Banco Popular, en el que, tras analizar las mismas y sus resultados concluye, que tanto su Consejo, como su equipo directivo, dejaron un banco solvente, viable, con un patrimonio de cerca de 11.000 millones, con capacidad de generar beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 millones de euros anuales y de materializar unas importantísimas plusvalías por ventas de negocios.

En este escrito, respondiendo en parte al escrito presentado por el Sr. Saracho el 18 de enero del 2022, señala que la causa de la resolución no fue un problema de solvencia del Banco, ni ninguna circunstancia que tuviera que ver con la imagen fiel de las cuentas de 2016, sino con acontecimientos posteriores externos que provocaron una fuga masiva de depósitos. El Banco Popular se resolvió, según señala y dicen las autoridades y el Informe de los Peritos del Banco de España de abril de 2019, por un problema idiosincrásico de liquidez, desarrollado durante el segundo trimestre del año 2017, bajo una “cobertura mediática negativa y bajo la presidencia del Sr. Saracho.

En el mencionado escrito se solicitan las siguientes diligencias:

1º) Que se oficie a la notaria de D. Luis Pérez – Escolar Hernando para recabar las actas de manifestaciones de aquellos consejeros que según hemos podido saber las habrían otorgado, expresando su parecer sobre el Consejo de Administración de 6 de junio de 2017 en el mismo sentido que D. Jaime Ruiz Sacristán, esto es, manifestando haber acordado la inviabilidad de la entidad sin que previamente fueran advertidos de las consecuencias de sus actos.



Este punto es trascendente, porque de acuerdo con lo expresado por el Sr. Ruiz Sacristán en el acta de manifestaciones, cuya copia aportó al Juzgado de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, si se demostrase, como creemos, que la declaración de inviabilidad se adoptó por error, el proceso de resolución sería nulo de pleno derecho. De ahí la trascendencia de las diligencias que se proponen.

2º) Que se identifique por parte del despacho Uría y Menéndez a los profesionales que formaron parte del equipo de trabajo que asesoró al Banco Popular en el periodo desde el 17 de febrero de 2017 hasta el 7 de junio del mismo año, sin perjuicio de aquellos que ya constan en la documentación aportada.

3º) Que se aporten todas las comunicaciones internas habidas entre el despacho Uría Menéndez y gestores o directivos de Banco Popular durante el periodo de asesoramiento, y en particular las que tuvieron lugar desde el Consejo del 18 de mayo de 2017 y todas las que se mantuvieron para preparar el Consejo de Administración de 7 de junio de 2017, aportando a la causa cuantos documentos, en borrador o definitivos, se elaboraron por los asesores hasta la declaración de inviabilidad del Banco, y más la propuesta concreta de actuación, los documentos de trabajo y las comunicaciones, a que se refieren los correos electrónicos mencionados más arriba.

4º) Que, una vez aportada la documentación interesada, e identificados los profesionales, se les cite a declarar como testigos para que sean interrogados sobre el alcance del asesoramiento e información suministrada a los consejeros que integraron el Consejo de Administración del 7 de junio de 2017. “



El escrito se desarrolla a lo largo de 15 puntos, entre los cuales destacan:

“1.- Hace un análisis del papel jugado por el despacho Uría y Menéndez, actual defensor del Banco Santander en las diligencias seguidas en al AN, como asesor contratado por el Sr. Saracho para gestionar el Popular durante su presidencia. En relación con esto aporta documentos, unos que obran en autos y otros inéditos, particularmente correos electrónicos cruzados entre el despacho Uría y Menéndez y el secretario del Consejo del Popular, Sr. Hervada, que acreditan, que aun cuando la resolución se produjo el día 7 de junio de 2017 por una crisis de liquidez, ya se venía preparando por el presidente Saracho y por estos asesores desde, al menos, antes del día 2 de junio, todo ello, sin conocimiento alguno por parte del consejo.

Pone de manifiesto en su escrito, que habiendo afirmado el presidente ante el Consejo el 18 de mayo de 2017, que el banco nunca pediría una línea extraordinaria de liquidez, asesorado por el despacho Uría, porque el banco tenia liquidez suficiente, pocos días después estaba preparando la resolución de la entidad, precisamente por un problema de liquidez, que según documentos que constan en autos, se venía gestando desde sus declaraciones en la junta General de 10 de abril, cuando como consecuencia de las mismas, la acción experimentó una notable caída, que finalizó con la salida masiva de depósitos, determinando la resolución y venta del banco Popular al Santander por 1 euro.

Asimismo, destaca la existencia de una nota también preparada por el despacho Uría con el Secretario del Banco Popular, Sr. Hervada, sobre la declaración de inviabilidad, fechada el dos de junio de 2017, en la que, bajo advertencia de incurrir en responsabilidades, se incitaba a los consejeros a declarar la inviabilidad del banco, pero sin advertir de forma clara que tal declaración determinaría la resolución del banco y la venta a tercero, como finalmente ocurrió, por 1 euro.

Señala específicamente el contenido de la nota elaborada por Uría, titulada “Nota sobre inviabilidad vs liquidez” de 2 de junio de 2017, destinada a que el Sr. Saracho o el Sr. Hervada convenciesen al Consejo de la conveniencia de la declaración de inviabilidad, aseverando que “la comunicación de inviabilidad no conlleva que el banco deba ser puesto en resolución necesariamente y de inmediato.” Parece claro que los consejeros no eran conscientes de que la declaración de inviabilidad conduciría necesariamente y de forma inminente (en contra de lo informado en la Nota) a la resolución.

Llama poderosamente la atención, que estando el Sr. Saracho asesorado por Uría y Menéndez, ya en su visita al BCE el 16 de marzo de 2017 –cuando llevaba menos de un mes en el cargo- anticipase que una de las alternativas que él barajaba para el Banco fuese, en cambio y en contradicción con lo que manifestó al Consejo de junio –dado que no consta que antes de esa fecha informase al respecto-, la resolución, resolución que acabó con una transferencia de 11.000 millones de euros -sin contar plusvalías latentes y activos fiscales diferidos- por un euro al Banco Santander.

Especial interés tiene la reseña del acta notarial de manifestaciones del Consejero Ruiz Sacristán, que parece poner de manifiesto importantes anomalías sobre este proceso; así como la petición de otras 5 supuestas actas existentes en la misma línea, elevadas por otros consejeros.”

Además se exponen otros asuntos, como por ejemplo, los siguientes:

“1. De lo instruido hasta el momento resulta que, durante todo el tiempo en el que D. Ángel Ron ostentó el cargo de Presidente del Banco Popular, la entidad cumplió siempre las ratios de capital y liquidez, no existiendo incumplimiento regulatorio de ningún tipo. Las cuentas anuales de 2015, últimas publicadas antes de la ampliación de capital, y las cuentas anuales de 2016, expresaron la imagen fiel de la entidad.

La confianza en el Banco por parte del Consejo en el acuerdo de ampliación de capital del 26 de mayo de 206 era evidente. El Consejo de Administración de BANCO POPULAR suscribió un total de 390.346.952 títulos, cuyo importe en euros ascendía a 487.933.690 euros, lo que correspondía a un 19,47% de prácticamente la totalidad de las acciones emitidas por BANCO POPULAR que fueron adquiridas ya en el tramo preferente, un 99,73% del total.

La ampliación de capital de 2016 dispuso de todos los informes favorables. Banco Central Europeo remitió una carta a BANCO POPULAR el 25 de noviembre de 2016, seis meses después de llevarse a cabo la ampliación de capital de mayo de 2016, titulada “Decision establishing prudential requirements” en la que concluyó sobre la ampliación de mayo de 2016 que con la llevanza a cabo de la misma, así como con la asunción del compromiso de reforzar sus niveles de cobertura de 2016, había abordado o estaba en proceso de abordar las incertidumbres que afrontaba no solo el Banco sino también el sistema financiero español en general.

2. Para que no se diluya entre las plurales diligencias practicadas en la ya compleja instrucción, debe recordarse que en el informe de 8 de abril de 2019 (“Informe pericial sobre los extremos relacionados en el Auto de 15 de febrero de 2018 acordado por el Magistrado Juez del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, con sede en Madrid en las Diligencias Previas 42/2017), de manera autónoma y espontánea, los peritos-inspectores del Banco de España, designados judicialmente, alcanzaron -de modo inequívoco-, conclusiones que acreditaban la regularidad de comportamiento de los gestores del Banco: las cuentas de 2015, últimas cuentas anuales consolidadas públicas auditadas que se reflejaban en el folleto de la ampliación, respondían a los criterios contables derivados de la normativa en vigor en ese momento (reflejando la imagen fiel de la entidad) y las cuentas de 2016 reflejaban los resultados registrados de acuerdo con una normativa contable que entró en vigor en las cuentas de ese año de forma prospectiva, no retrospectiva. Lo que resultaba relevante, según el Informe pericial, es que

(i) el folleto (de la ampliación) sí permitía concluir por el inversor que el destino de la ampliación era el incremento de las coberturas contables de los activos del Banco en un importe de hasta 4.700 millones de euros, lo que ocasionaría pérdidas en aproximadamente 2.000 millones de euros que quedarían cubiertas con el aumento de capital a afectos de solvencia.

(ii) “En diciembre de 2016, Banco Popular tuvo mayores pérdidas de las anunciadas y su situación, tanto de coberturas de activos, como de capitalización y rentabilidad era peor que la prevista en la ampliación”

“Parte de esa desviación se debe a factores no controlables por los gestores de la entidad, como el retraso en la venta de Totalbank o el retraso y posterior abandono del proyecto “Sunrise (...) [ de este abandono nos ocuparemos más abajo].

Por tanto, las desviaciones obtenidas entre las estimaciones incluidas en la Nota de Valores de la ampliación de mayo de 2016 y el cierre del ejercicio contable de 2016, en el acta de fecha 1 de febrero de 2017 se refleja que el auditor externo del banco, PwC, explicó y justificó dichas diferencias atribuyéndolas a factores que nada tienen que ver con la actuación del Consejo de Administración de BANCO POPULAR.”

“Y en cuanto a la solvencia del Banco, los peritos fueron contundentes:

A diciembre de 2016, su patrimonio neto era de 11.088 M€ y tenía una capacidad de generación recurrente de beneficios antes de provisiones en torno a 1.150 M€, además de la posibilidad de materializar plusvalías por ventas de negocios.

Aunque el importe no es significativo, es significativo que esta autorización (de liquidez) se concede el 13 de marzo de 2017 por lo que consideramos que, a esa fecha, el BCE consideraba que el Banco Popular era solvente, puesto que no es posible autorizar esta amortización en caso contrario.

Por tanto, el 31.12.2016 se cumplían los requerimientos de recursos propios holgadamente (CET1 de 12,1% frente a requerimientos de 7,9%). Tal como se explica en ese apartado de la pericia, la ratio a diciembre de 2016 cumplía los requerimientos de solvencia (...).

Igualmente, y respecto a las provisiones si, a pesar de tener menores coberturas que sus competidores, se cumplía con la normativa. Además, trataremos de valorar si la evolución de estas partidas se debe a la introducción de la Circular 4/2016 del Banco de España.

En segundo lugar, respecto a que la política de clasificación de refinanciaciones del Banco Popular en 2014 cumplía con los criterios de la EBA (...)

Los Sres. Peritos ratificaron, posteriormente, el contenido del informe en sede judicial, concluyendo a preguntas de una de las Acusaciones Particulares que:

“A 31 de diciembre de 2016, Banco Popular era una entidad, solvente, viable y estable”.

En esta situación, sobre los hechos objetivos y notorios que llevaron a la resolución de Banco Popular el 6 de junio de 2017, los peritos del BdE sitúan entre los meses de abril y mayo de 2017 las causas que dieron lugar a la resolución de la entidad, exponiendo que:

La causa de la resolución de la entidad fueron tres episodios de fuga de depósitos durante el segundo trimestre de 2017, siendo el que se origina el 31 de mayo de especial gravedad.

3. Resulta también de interés prestar especial atención a las alegaciones realizadas por la defensa de D. Emilio Saracho en el escrito de 18 de enero de 2022, formulado a la vista de las manifestaciones vertidas por el testigo D. Miguel Ángel Moral Graci, y con base en la documentación acompañada a ese escrito, que confirman las causas de la resolución, y de las que podemos extraer las siguientes conclusiones, admitidas por aquella representación y que hacemos nuestras:

(i) Que las circunstancias reflejadas en el Hecho Relevante de 3 de abril de 2017 (la insuficiencia en determinadas provisiones constituidas; la infradotación de activos improductivos, y la eventual financiación de clientes para la adquisición de acciones) fueron tratadas con transparencia por parte de la nueva Dirección del Banco Popular siendo que, una vez informadas por el Auditor externo –PWC–, se siguieron todas las indicaciones proporcionadas por la CNMV y el BdE/BCE.

(ii) Todas estas circunstancias expuestas en el Hecho Relevante, comunicadas a la CNMV y al Supervisor dieron lugar, siguiendo sus indicaciones y de acuerdo con estos organismos, a una re-expresión de las cuentas de 2016, con exclusión de la procedencia de su reformulación, debido a la ausencia de materialidad de los ajustes, que fueron propuestos por el Departamento de Auditoría y el Departamento de Riesgos de la entidad en el normal ejercicio de sus funciones.

(iii) Que, según confirmó D. Pedro Barrio Luis, Auditor de PWC que declaró ante el Juzgado Instructor en calidad de investigado el 10 de diciembre de 2019, el auditor emitió una Carta, requerida por la CNMV, apreciando la ausencia de materialidad de las inconsistencias detectadas y su impacto en las cuentas de 2016, dando lugar a la aceptada por todos (incluidos Supervisores) re-expresión.

(iv) En la elaboración del Hecho Relevante de 3 de abril no solo participó el equipo del Banco Popular liderado por el Sr. Saracho pues, intervinieron, además: abogados externos del Despacho Uría Menéndez, el Auditor, el Supervisor y, por supuesto, la CNMV.

Por tanto, ninguno de los ajustes propuestos afectaba a la imagen fiel. Todos los conceptos anunciados en el Hecho relevante totalizaban 126 millones netos en resultados, el 3,6% del total indicado en las cuentas anuales del año anterior, lo que en volúmenes como el que hablamos, resulta irrelevante. El hecho relevante no hace mención de un superávit de 184 millones de euros en las provisiones para créditos a que hace referencia en su página 4 el Informe de la Oficina de Auditoría Interna del Banco Popular del 1 de Abril de 2017, que sirvió de base al Hecho Relevante, en el que se citaba expresamente que “ la conclusión es que en cómputo global las provisiones contabilizadas son suficientes, existiendo un superávit global de 61 millones ” .

Los impactos publicados en su día, por tanto, no eran relevantes en las cuentas, ni en el capital y por ello se permitió incluir los ajustes anteriormente citados, en las cuentas de ese primer trimestre de 2017. Los ajustes propuestos no presentaban materialidad pero el Hecho Relevante se transmitió al mercado de modo impreciso y confuso. Lo que unido al anuncio el mismo día de su publicación de la salida del Consejero delegado, Sr. Larena, más las manifestaciones del Sr. Saracho en la Junta General del 10 de abril, provocó ineludiblemente un descenso del valor de la acción, por razones relativas a una errática política de comunicación. A pesar de lo cual, la acción recuperó más tarde su valor, y así hasta la grave noticia publicada el 11 de mayo de 2017 en El Confidencial que aludía al riesgo de quiebra del Banco y en cuyo origen estaría el Sr. Saracho, según señala en su declaración el Sr. Balado en su declaración, o como se deduce de la grabación aportada por el Sr. Ron de su conversación con un redactor de el mismo medio.

Los peritos del Banco de España concluyeron, en definitiva, que todos los impactos referidos en la re-expresión de las cuentas no eran materiales y que no afectaban por tanto a las cuentas cerradas al 31 de diciembre de 2016, ratificando el criterio de los auditores externos.

También analiza el proyecto Sunrise y señala la insostenibilidad de las razones para abandonarlo, cuando formaba parte del Plan de negocio aprobado por el Consejo, sin alternativa aprobada por la nueva dirección, con los resultados que conocemos.”