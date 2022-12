Animalistas advierten que el uso de animales en la cabalgata de Ourense “identifica a la ciudad con el maltrato”

La asociación animalista Fundación Franz Weber ha advertido que el uso de animales en la cabalgata de Reyes de Ourense “identifica a la ciudad con el maltrato”, por lo que ha pedido al gobierno local que reconsidere su decisión.

En un comunicado, el colectivo ha incidido este sábado que existen numerosas mociones e iniciativas en las instituciones que abogan por no emplear animales en desfiles o exhibiciones, lo que ha llevado a “muchos” municipios a declararse localidades libres de espectáculos con animales.

En el caso de Ourense, han afeado a su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que se excude en que no existe una legislación al respecto, como esgrimió durante el debate de una moción en el pleno municipal que pedía al ayuntamiente que no emplease animales reales en la cabalgata de este año y que salió adelante con el apoyo de PSOE y BNG.

Para los animalistas, Jácome “no se ha planteado, ni por asomo, la enorme evidencia científica alrededor de esta cuestión”, al tiempo que han puesto el foco en que su empleo en la cabalgata “genera un impacto negativo en la ciudad”.

En este sentido, recuerda que la petición creada por FFW en la plataforma ‘Change.org’ para pedir al Ayuntamiento de Ourense que no use animales en el desfile ha reunido ya 77.000 firmas.

“La negativa de Ourense a sustituir los animales vivos por más carrozas y animación podría acabar creando el efecto contrario, con miles de personas identificando a la localidad con el maltrato animal, como sucede con otros municipios a lo largo de la geografía española”, ha asegurado la organización.

MOCIÓN EN OURENSE

En el pleno municipal del pasado viernes, el Partido Socialista logró sacar adelante una moción para pedir la retirada de animales en espectáculos lúdico-festivos, como renos y dromedarios de las Cabalgatas de Reyes, gracias al apoyo del BNG, el único partido que votó favorablemente aludiendo a los “derechos de los animales” y al “estrés” que les causan estas celebraciones.

Por su parte, Democracia Ourensana, Partido Popular y Ciudadanos criticaron que en Allariz se sigue manteniendo la Festa do Boi y en Pontevedra las corridas de toros. El PP trasladó su abstención avanzando que estarían a favor de “una regulación”, pero “no de una abolición” cuestionando que “afectaría también a espectáculos de cetrería o los espectáculos ecuestres”.

“No se trata de que sea maltrato animal o no, se trata de si es legal o no y en este caso es legal. Si quieren que no lo sea, háganlo, que para eso son los que gobiernan en el Estado español”, ha zanjado Jácome.

SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.