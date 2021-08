Anova rende homenaxe a Alexandre Bóveda no Día de Galiza Mártir

ofrenda floral. Este martes 17 de agosto celébrase, como cada ano, o Día de Galiza Mártir. Anova Irmandade Nacionalista fará unha ofrenda floral ao intelectual e político asasinado polo fascismo en 1936 no monte da Caeira (Poio) á idade de 33 anos. Para Anova, a figura de Alexandre Bóveda representa o compromiso antifascista e na defensa da soberanía, as liberdades, a xustiza e a democracia para a nosa nación.

No acto estarán presentes o Portavoz Nacional de Anova Antón Sánchez, así como tamén Xosé Manuel Beiras. Este acto simbólico de homenaxe será no ceminterio de San Mauro. Segundo as previsións dará comezo ás 13.30 horas.

Como cada ano, a conmemoración do Día da Galiza Mártir terá o seu epicentro no monumento erguido na subida á Caeira.

O alcalde Luciano Sobral, a concelleira de Memoria Histórica, Marga Caldas, a titular de Cultura, Raquel Rodríguez, e o vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda, Valentín García Bóveda, presentaron recentemente a conmemoración.

“Este ano, a lembranza na honra de Alexandre Bóveda cobra máis relevancia se cabe, ao cumprírense 85 anos do seu fusilamento”, destacou ante todo a concelleira Marga Caldas. redacción