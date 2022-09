ANPE convocará movilizaciones de no haber negociaciones pronto

El inicio de este curso escolar 2022-23 también está planteando situaciones complejas para el profesorado de nuestra autonomía, y entre otras cuestiones, desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) de Galicia denuncian “sesgos” en los datos trasladados desde la Consellería de Educación, el descenso en el equipo docente y la falta de currículums y programaciones.

Según la información transmitida desde el Ejecutivo gallego, en el curso 2019-20 ascendía el número de estudiantes de Infantil y Primaria a 195.693, y según los datos de matrícula este curso 2022-23 esta cifra se habría reducido en 14.873 alumnos, alcanzando sólo 180.820 inscritos. Ante esto, el presidente de ANPE Galicia, Julio Díaz Escolante, asegura que el conselleiro de Educación “se ampara” en el declive demográfico “que estos días está tan de moda en los medios” para decir que va a mantener el profesorado, pero, dice, los datos que trasladan desde la administración están “sesgados”.

Por un lado, apunta que el cambio demográfico no se ha producido en el plazo que indican desde la administración, y que, además, no está únicamente reducido a la educación pública, que es la percepción que está recibiendo la ciudadanía. Es un descenso de matrícula, asegura, “de toda la educación, la pública, la privada y la concertada”.

Por otro lado, “tanto en la ESO, como en Bachillerato y sobre todo en la Formación Profesional hay un aumento de alumnos importante”. “Están diciendo que este curso hay menos profesorado por la bajada en la natalidad cuando en estos tres cursos hay un repunte de alumnos”, critica Díaz.

Según los datos del Ministerio de Educación y FP, Díaz explica que en el curso 2019-2020 había en la comunidad gallega un total de 30.573 docentes, una cifra que aumentó considerablemente en el período siguiente, 2020-21, en el que se contabilizaron 34.167 profesores. En el año académico 2021-22 descendió esta cifra hasta los 33.892 profesores, y las previsiones de este curso 2022-23 apuntan a un número que ronda los 31.000.

Con estas cifras en mente, desde ANPE piden que al menos se mantengan las del curso 2020-21, ya que “se ha demostrado que la medida más efectiva para aumentar la calidad docente es la reducción de ratios y desdoblar el alumnado”, explica Díaz. Además, destaca que si durante el confinamiento fue posible mantener e incluso aumentar la calidad de la enseñanza impartiendo clases desde los hogares, “la Consellería ya sabe lo que tiene que hacer”.

“Si en un breve período no iniciamos negociaciones en torno a las ratios, la carga horaria y la disminución de la burocracia”, asegura el presidente de ANPE Galicia, “haremos movilizaciones a nivel estatal y autonómico”.

Currículums y programaciones. Pero la disminución del profesorado no es la única cuestión a la que se tienen que enfrentar los docentes gallegos ya que, tal y como explica Díaz, hay mucha incertidumbre en relación a los currículums y programaciones. “El curriculum de infantil se va a publicar en breve”, asegura, ya que pasará esta semana por el Consello Consultivo, pero “el resto se retrasan” y según las estimaciones, no estarán listos “hasta finales de este mes o principios de octubre”. Una cuestión de la que ya avisaron desde el sindicato, que planteó a la Xunta la posibilidad de mantener los libros de texto antiguos e ir adaptándolos acorde a las necesidades que fuesen surgiendo, pero “la Consellería se negó y vemos que ahora están sin imprimir y no tenemos libros de texto”.

Y algo similar ocurre con las programaciones, que deben presentarse el día 20 de este mes, sobre lo que Díaz se pregunta que “cómo quieren que se entreguen” ya que “si no hay un texto legal sería ilegal entregarlas”. Con todo, señalan desde el sindicato que la Cosellería ha asegurado “ser más flexible con los plazos” y dejar margen hasta finales de noviembre o principios de diciembre”, sobre todo en los cursos impares, que son los que se enfrentan al cambio de libros de texto. “Estamos preocupados porque no sabemos como afrontar el curso”, lamenta.