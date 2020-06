“Ante unha situación así comezas a vivir a vida doutra maneira”

Alberto é unha persona que durante moitos anos practicou deporte, en concreto xogaba ao fútbol e andaba en bicicleta. Alá polo ano 2012, coincidindo cunha tempada que deixara aparcado o fútbol, saiu a correr polo seu pobo e comezou a notar como ao intentar dar pasos terminaba tropezando. “Non era capaz de correr. Esperei un tempo pero seguía sen poder trotar, así que vin para casa andando con bastantes dificultades”, recorda como se fora hoxe Alberto.

Neses días empezou a sentir que algo non ía ben, pero “tomeino como algo pasaxeiro e non lle din moita importancia”. Co paso das semanas comezou a andar peor; “a perna non me respondía e os músculos non eran capaces de relaxarse”.

Comezou a facer probas no 2012. Nun principio os médicos descoñecían de que podía tratarse, polo que tivo que pasar moitas veces polo hospital sen recibir novidades ao respecto. “Foi un pouco agobiante e ademais algunhas foron bastante dolorosas, pero como non sabía o que tiña non quedaba outra que facelas”, explica. Finalmente, dous anos máis tarde diagnosticáronlle a enfermidade, que recibe o nome de paraparepsia espástica. Afecta ao sistema nervioso e provoca que se vaia perdendo músculo nas pernas de xeito progresivo.

A súa familia, especialmente os seus pais, pasárono considerablemente mal tras recibir o diagnóstico. En cambio, el levouno moito mellor. “A pesar de ser consciente de que me limitaba en moitos aspectos, asumino con tranquilidade”, recoñece.

A día de hoxe, con 26 anos, está bastante estabilizado, pero pode haber circunstancias alleas á enfermidade que lle fagan empeorar. É fundamental que estea tranquilo, xa que calquera emoción inesperada pode empeorar o transcurso da enfermidade.

Cada día debe enfrontrarse a unha serie de dificultades, ademais dos impedimentos á hora de camiñar. “Teño que andar pouquiño a pouco porque calquera cousa no camiño, como unha pequena pedra, desestabilízame e podo caer”, comenta. Á hora de conducir, o maior problema quizais sexa o embrague. “Nas cidades ao ter que estar constantemente pisándoo, molesta bastante no pé porque a súa posición non é a correcta e provoca molestias”, explica.

O feito de non poder xogar ao fútbol foi realmente tráxico para el. “Cando vexo partidos na televisión aínda recordo a miña época como xogador”, afirma. Agora, é un gran afeccionado aos coches. “Nestes últimos anos foi e seguirá sendo a miña vía de escape para estar relaxado e desconectar”, declara.

O ano pasado tivo unha época bastante complicada, que aínda ten presente na súa mente. Psicoloxicamente e animicamente non se atopaba nada ben, chegando incluso a sufrir unha pequena depresión. Isto afectoulle negativamente ao avance da enfermidade. Durante varios meses viuse na obriga de andar con muleta xa que non era capaz nin sequera de estar de pé. “Paseino moi mal e un día cheguei á conclusión de que algo tiña que cambiar”, menciona.

Alberto non pensa no futuro, senón que quere vivir o día a día e “facer o posible por intentar mellorar un pouquiño”.

Unha vez ao mes acode ao osteópata para regular a evolución da enfermidade. A maiores vai tres días ao ximnasio xa que o mantemento da súa musculatura é esencial. “Non podo coller moito peso porque a posición do corpo non é a correcta e tamén me dificultaría á hora de andar”, detalla. Ademais, Alberto debe seguir unha boa alimentación.

O apoio da familia “é esencial, e de moita axuda”. Tampouco esquece ás amistades e persoas coñecidas “que están para o bo e o malo”.

Alberto non coñece ningunha persoa que padeza a mesma doenza, pero recorda que hai anos lle presentaron a unha persoa en cadeira de rodas cunha enfermidade similar á súa. “Sorprendeume o ben que o levaba e a mente positiva que tiña”, conta. El sempre tivo ese medo de quedar en cadeira de rodas.

A pesar de que a enfermidade afecta ás dúas pernas, a dereita é a que ten máis danada. Actualmente utiliza unha protección para o xeonllo “bastante pesada” que lle axuda a estabilizado e así poder camiñar con máis facilidade.

Alberto atópase en búsqueda activa de traballo. “Encontrar algo no meu estado é realmente complexo”, considera. Non pode exercer traballo físico ao non pode estar moito tempo de pé ou sentado, polo que “tería que ser basicamente de oficina pero con opción a moverme”.

Tras moitas vivencias é consciente de que é algo co que ten que convivir. Non hai ningún tratamento ao respecto para a enfermidade. Só toma relaxantes musculares. “Non hai cura nin operación posible”, reitera.

Todos estes anos servíronlle para madurar. “Ante unha situación así empezas a vivir a vida doutra maneira”, destaca. Alberto recoñece que antes unicamente se preocupaba pola xente do seu redor. “Despois empecei a pensar máis en min”, sostén.

En ocasións aprecia como na rúa a xente se para a mirar como anda e incluso o comenta polo baixo sen quitarlle o ollo. “Para min as reaccions externas son indiferentes..., penso que é algo meu”, conclúe.