“Antes la Atención Primaria derivaba al hospital y ahora parece lo opuesto”

La sobrecarga laboral como consecuencia del “escaso plantel” en el servicio de Atención Primaria de Galicia está produciendo que diversos profesionales sanitarios, según su especialidad, hayan optado inevitablemente por llevarse parte de su labor a casa. Matronas, trabajadores sociales y farmacéuticos coinciden con las necesidades que sus compañeros médicos y enfermeros expusieron hace unos días a este periódico.

Los profesionales que trabajan en salud y especialmente en Atención Primaria, debido a esta situación sobrevenida, han tenido que transformarse y asumir nuevas tareas y responsabilidades. Un ejemplo es Ana Guillén, jefa de servicio de trabajo social del área Sanitaria de Santiago.

Desde esta disciplina se está realizando una primera llamada telefónica a todos los pacientes previamente a su cita presencial, con el objetivo de mejorar la atención, un proyecto que ya habían planificado con anterioridad dada la saturación que tenían en sus consultas y que vieron necesario adelantar con la llegada de la pandemia.

“Es evidente que todo el personal de salud ha experimentado una sobrecarga laboral con esta situación, ya que el trabajo que se hacía previamente con los pacientes (crónicos, paliativos, etc) no puede dejarse a un lado, debe continuar, y a mayores están los enfermos por covid”, destaca Guillén, que compara su día a día con el de los restantes sanitarios.

Para esta profesional, que colabora activamente con la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, es vital un “incremento de trabajadores sociales, ya que en estos momentos no están presentes en todos los centros de salud”, un hecho que ha desembocado en que muchos de ellos, concretamente en su área sanitaria, estén asumiendo espacios donde no está presente esta figura a fin de que haya un referente en este campo.

“Es necesario intervenir y planificar un cambio en la Atención Primaria, contando también con todas las organizaciones científicas que representan a los profesionales que la componen, y recordando siempre que esta es la puerta de entrada al sistema sanitario”, añade Guillén, explicando que desde Aetsys se efectuó una petición el pasado 21 de septiembre al Ministerio de Sanidad para incluir a este colectivo en los programas de rastreo,

Desde la Asociación Galega de Matronas (AGAM) también denuncian sobrecarga laboral, como consecuencia de la escasez profesional. “El problema es que no hay matronas en todos los centros de salud”, asegura Benita Martínez, vocal de la entidad y sanitaria en Vilalba (Lugo), explicando que muchas chicas están acudiendo rutinariamente a los hospitales (con los riesgos que esto conlleva) ante la falta de comadronas: “Si todas las zonas contasen con estas trabajadoras únicamente tendrían que ir tres veces a estos durante todo el embarazo”.

Según la información que proporciona el colectivo, la mayor parte de estas expertas de atención primaria se concentran en el Área sanitaria de Santiago (33), después la de A Coruña (29), Pontevedra, Vigo y Ferrol (23 respectivamente), Lugo (14) y Ourense (10). Salvo la capital gallega, el resto de zonas incumplen el ratio mínimo necesario de una matrona por cada 5.000 mujeres.

Asimismo, otro punto clave es la poca información sobre educación maternal. Determinados centros no reúnen las características necesarias para guardar la distancia de seguridad. Por ello, algunas profesionales están dando estas clases, fundamentales para las futuras madres, desde sus hogares y fuera del horario laboral, puesto que “no se les han facilitado los medios adecuados”.

En otros sitios directamente no se han realizado. Esto puede producir que ciertas gestantes no lleguen bien preparadas al momento del parto: sin saber lo que les está ocurriendo o cómo afrontarlo. “Aunque les informamos por teléfono, no es lo mismo”, señala Martínez, destacando que “en las consultas presenciales tampoco van con sus parejas, haciendo que muchos padres no se sientan tan implicados”.

Actualmente la AGAM demanda atención para el colectivo y la creación de nuevos puestos en este ámbito sanitario. “Cada vez estamos más presionadas, pero las mujeres lo notarán menos porque nosotras estamos luchando por ellas, sacando fuerza de donde sea para que tengan las mejores condiciones posibles”, afirma esta matrona: “Ahora llevo seis municipios, donde atiendo una media diaria de 25 mujeres, cumpliendo por tres trabajadoras”.

“Esta situación incrementó considerablemente nuestra carga de trabajo, aumentando exponencialmente las consultas de pacientes relacionadas con sus medicamentos prescritos, ante la imposibilidad de acceder a su especialista”, relata Ana Campos, farmacéutica de atención primaria (FAP) en el centro de salud de Lérez (Pontevedra), añadiendo que “además se triplicó el trabajo de homologación al ampliar las indicaciones de determinados medicamentos por la pandemia”.

Asimismo, como consecuencia de la epidemia mundial, estos profesionales también están renovando las recetas de los tratamientos crónicos; facilitan el acceso de los enfermos a los medicamentos extranjeros, en caso de desabastecimiento nacional; y aseguran stocks suficientes de mascarillas y gel hidroalcohólico.

¿Cuál vuelve a ser el problema? Sin duda la falta de efectivos. “Es evidente y necesario dotar de más FAP a muchos centros que actualmente no cuentan con estos profesionales”, explica Campos, señalando que “el área sanitaria de Pontevedra cuenta solo con seis especialistas”. Esto mismo reconoce Francisco Pascual, trabajador del mismo colectivo en A Ponte (Ourense), que destaca que es necesario “un seguimiento exhaustivo de la medicación y para ello es imprescindible más personal”.

Ambos profesionales confesaron el complicado conflicto que atraviesa el servicio gallego de atención primaria, cuyo futuro estaría condenado al colapso si todo continúa por este camino. En el caso de su ámbito especialista, apuntan además la falta de estos expertos en los hospitales. “Solo con medidas a largo plazo que incluyan mayores incrementos de los presupuestos en AP podremos evitar que esta bola siga creciendo”, señala Campos.

Del mismo modo, Pascual evidencia la necesidad de más colaboración desde la directiva: “Antes la atención primaria derivaba al hospital y ahora parece que es al revés”. En este sentido, desde la Asociación de Farmacéuticos de Atención Primaria de Galicia (Fapsgal) manifiestan que “existen documentos de planificación para la vuelta a la normalidad que hoy están obsoletos”.