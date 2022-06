Aposta da Xunta polo rural a través dos produtos agroalimentarios

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou este sábado, durante unha visita á Feira do Pan do Porriño, a aposta do Goberno galego por fomentar a calidade e singularidade dos produtos agroalimentarios da Comunidade como un xeito de impulsar o medio rural. Entre eles resaltou a importancia do pan galego, como un dos produtos da gastronomía de Galicia máis recoñecidos e valorados tanto dentro como fóra da comunidade. A Xunta conta con diferentes medidas de apoio ao sector agroalimentario como axudas aos consellos reguladores para o control de calidade e a promoción de produtos; a futura lei da calidade alimentaria ou campañas de promoción dos recursos como a recente Galicia Etiqueta Calidade. E no caso concreto do pan, Rueda destacou a existencia de dúas Indicacións Xeográficas Protexidas: a do Pan Galego e a do Pan de Cea. Coa súa visita, Rueda constatou a recuperación, tras o parón da pandemia, da Feira do Pan do Porriño que celebra a súa quinta edición con degustacións, obradoiros para os cativos, música e venda de produtos das panaderías locais.