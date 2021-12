Aposta de Tapias por un partido sen ningún “vencido”

populares. A recentemente elixida presidenta do PP de Vigo, Marta Fernández-Tapias, apelou este luns novamente á unidade do partido, a “traballar xuntos” para afrontar os retos futuros, e asegurou que, unha vez pasado o Congreso Local, non hai “vencedores nin vencidos”, aínda que admitiu que o seu opoñente no conclave local, o exconselleiro e senador Javier Guerra, non a chamou para felicitala após a súa vitoria do sábado.

En declaracións aos medios, Fernández-Tapias subliñou que no PP de Vigo “non sobra ninguén” e que, nesta nova etapa (que pon fin a máis de dous anos de dirección por parte dunha xestora), hai que “traballar por un partido forte, unido e que asuma os retos, que son moitos”. Así, fixouse como principais obxectivos “ensanchar a base” do PP vigués, “recuperar o orgullo” de estar nas súas filas e “estar pegados á rúa” para trasladar o seu proxecto á urbe.

Cuestionada acerca de que se recibiu unha chamada de Javier Guerra após a súa elección como presidenta local do partido, Marta Fernández-Tapias respondeu cun conciso “non”, aínda que matizou: “Aquí non hai vencedores nin vencidos, gañou o PP e gañou Vigo. Temos que mirar adiante e construír, estender esta onda de ilusión”.

A tamén delegada da Xunta en Vigo confirmou que, en próximos días, reunirase co Comité Executivo para perfilar a súa directiva e as liñas de traballo do partido, e avanzou tamén a súa intención de manter un encontro cos catro concelleiros que forman o grupo municipal do Partido Popular no Concello (todos eles apoiaron a Javier Guerra no Congreso Local). e.p.