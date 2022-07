Aposta pola formación permanente fronte a trasnformación dixital

Lugar. Durante a súa intervención na clausura do V Congreso de Centros Universitarios de Relacións Laborais e Ciencias do Traballo, a conselleira de Promoció do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, salientou as políticas de emprego que está desenvolvendo a Xunta para dar resposta á transformación dixital que está a xerar cambios no tecido do mercado laboral galego.

Celebrou o aposta pola búsqueda de emprego de calidade e formación para o ámbito laboral que está levando a cabo o Goberno galego, con actuacións como a Axenda Galega de Capacidades para o Emprego. Esta estratexia pon o foco na formación permanente dos traballadores, que forma parte da marca Xempre Contigo, baixo a cal esta semana se puxo en marcha a Rede de Polos de Emprendemento e Apoio ao Emprego coa inauguración das instalacións de Verín.

Tamén quixo salientar o estudo das tecnoloxías emerxentes en sectores estratéxicos co que a Xunta conseguiu analizar o mercado laboral galego. Segundo explicou a conselleira, o estudo evidenciou a transformación que están a sufir os postos de traballo, polo que considera necesario “impulsar a formación para que transición duns empregos cara os novos que están xurdindo sexa de xeito fluído”.

Como parte do proceso de modernización do Servizo Público de Emprego, inclúese a posta en marcha dunha novidosa ferramenta que utiliza diversas tecnoloxías e recursos dixitais, como o big data ou a intelixencia artificial, co fin de mellorar a xestión da infomación relativa a oferta e demanda laboral.

Lorenzana tamén fixo referencia ás actuacións da Xunta no eido da formación en materia de igualdade laboral, sobre a que lembrou que a nova certificación galega de excelencia en igualdade laboral para empresas, así como a Lei autonómica de igualdade aprobada onte, poñen o foco na conciliacion, no teletraballo e na flexibilización de horarios e xornadas laborais.

A directora xeral de Relacións Laborais, Elena Mancha, tamén participou no Congreso e lembrou que a Xunta pon a disposición axudas para a implantación do teletraballo, este ano cun orzamento de 250.000 euros, das que se beneficiaron 37 empresas. ECG